تیم  آذربایجان غربی با غلبه بر حریف خود در دیدار فینال، عنوان قهرمانی مسابقات والیبال زیر ۱۹ سال کشور را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی کشور با حضور ۱۲ تیم برتر به میزبانی ارومیه برگزار شد که در پایان دو تیم آذربایجان‌غربی و توابع تهران که در نیمه نهایی با نتایج ۳ بر صفر گلستان و اصفهان را شکست داده بودند دیدار فینال مسابقات والیبال زیر ۱۹ سال پسران کشور را برگزار کردند.

در این مسابقه تیم آذربایجان‌غربی موفق شد ۳ بر ۲ توابع تهران را شکست دهد و به مقام قهرمانی دست یابد.

در دیدار رده بندی نیز گلستان در ۳ ست پیاپی اصفهان را برد و سوم شد.

مسابقات والیبال زیر ۱۹ سال کشور با حضور ۳۴ تیم در پنج منطقه به میزبانی رودهن، اراک، سنندج، کرمان و گرگان آغاز و مرحله نهایی با حضور ۱۲ تیم برتر به میزبانی ارومیه برگزار شد که در این مرحله آذربایجان‌غربی، تهران، گلستان، فارس، اردبیل و لرستان در گروه یک و توابع تهران، مازندران، اصفهان، کرمان ، آذربایجان‌شرقی و قزوین در گروه ۲ به رقابت پرداختند.