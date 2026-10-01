باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرهاد بشیری عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ورود این کمیسیون به موضوع تامین دارو گفت: یکی از نگرانی‌های اساسی و جدی که امروز وجود دارد، مسئله تامین دارو است. متاسفانه در شرایطی که کشور با فشارها و تحریم‌های مختلف مواجه است، موضوع دارو نیز به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار بر مردم مورد استفاده قرار گرفته که در این میان، بیماران و به‌ویژه افراد دارای معلولیت، بیش از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از کمبود و گرانی دارو قرار دارند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس اظهار کرد: مسئله تامین دارو، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته نیز بارها شاهد بوده‌ایم که مشکلات مربوط به کمبود دارو و افزایش قیمت آن، فشار مضاعفی را بر مردم و به‌خصوص بیماران وارد کرده است.

این نماینده مجلس می‌گوید بیماری به‌اندازه کافی برای فرد و خانواده او دشوار است و نباید بیمار علاوه بر نگرانی‌های مربوط به بیماری، دغدغه دسترسی به دارو، پیدا کردن آن و یا تامین هزینه‌های سنگین دارویی را نیز داشته باشد.

بشیری بیان کرد: در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اصل نود، جلساتی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان مربوطه برگزار شده است. در این جلسات، یکی از مباحث اصلی، ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب برای تامین دارو و اصلاح و تقویت شبکه توزیع آن بوده است به‌گونه‌ای که دارو با کمترین هزینه در سریع‌ترین زمان و از مطمئن‌ترین مسیر ممکن به دست بیماران برسد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: هدف این است که بیمار تنها دغدغه درمان و بیماری خود را داشته باشد و مسائل حاشیه‌ای همچون کمبود دارو، گرانی، دشواری دسترسی یا اختلال در شبکه توزیع، فشار مضاعفی بر او و خانواده‌اش وارد نکند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس اضافه کرد: کمیسیون اصل نودم مجلس براساس وظایف قانونی خود، با جدیت موضوع را دنبال و بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت بهداشت و مجموعه‌های مرتبط با حوزه درمان، نظارت خواهد کرد. انتظار می‌رود این مجموعه‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر بازار دارو و حوزه درمان را به شکل مناسب مدیریت کنند و در زمینه تامین و توزیع دارو، اقدامات موثرتر و منسجم‌تری انجام دهند.

بشیری تصریح کرد: در مقاطع حساس و به‌ویژه در ایام دفاع مقدس، برخی مجموعه‌ها و دستگاه‌ها، ازجمله جمعیت هلال احمر، فعالیت‌ها و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز انجام داده‌اند و نمی‌توان زحمات آنان را نادیده گرفت، اما با این حال، در شرایط کنونی لازم است برنامه‌ریزی‌ها در حوزه تامین دارو با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شود و نظارت بر روند تامین و توزیع نیز تقویت شود.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بیان کرد: باید با تخلفاتی که در حوزه دارو صورت می‌گیرد برخورد جدی شود. افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند یا با ایجاد اختلال در روند تامین و توزیع دارو، منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، نباید فرصت داشته باشند از نیاز و نگرانی بیماران بهره‌برداری کنند. مقابله جدی و قانونی با تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه دارو از مطالبات اعضای کمیسیون اصل نود است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس در پایان اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد این است که تامین پایدار دارو به یک اولویت جدی برای دستگاه‌های مسئول تبدیل شود و با همکاری همه مجموعه‌های ذی‌ربط، از وزارت بهداشت گرفته تا سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، شرایطی فراهم شود که بیماران بدون دغدغه و با اطمینان، داروی مورد نیاز خود را در زمان مناسب و با هزینه قابل‌ تحمل دریافت کنند.