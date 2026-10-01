شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس GL ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی اطلس GL یکی از خودرو‌های شرکت سایپا است. بسیاری از مشتریان این خودرو در طرح فروش فوق العاده ثبت نام کردند. اما در ماه‌های گذشته با وجود پرداخت وجه مورد نظرتاخیردرتحویل این خودرو خریداران را چشم انتظار تحویل گذاشته و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر خواهش می‌کنم به عنوان رسانه این موضوع را پیگیری کنید. بنده خودروی اطلس GL از شرکت سایپا ثبت نام کردم و کل مبلغ را هم به اسم فروش فوق العاده واریز کردم، حدود سه ماه است از مدت تحویل گذشته و هنوز حتی مراحل اولیه هم پیش نرفته تخصیص هم داده نشده ومشخص نیست که چه زمانی به من تحویل دهند. خواهش می‌کنم صدای ما باشید ممنونم.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید