باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به ادامه تنش‌ها با ایران گفت وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند و مدعی شد واشنگتن در حال حاضر کنترل کامل این مسیر راهبردی را در اختیار دارد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مدعی شد: «اکنون نفت بسیار زیادی از تنگه هرمز خارج می‌شود. ما آن را اداره می‌کنیم؛ واقعاً آن را اداره می‌کنیم. کنترل کامل را در اختیار داریم و حدس می‌زنم این وضعیت همیشه می‌تواند تغییر کند.»

او همچنین برای تاثیرگذاری بر بازار انرژی مدعی شد طی دو روز گذشته، حجم نفت عبوری از تنگه هرمز از هر زمان دیگری در تاریخ بیشتر بوده است!

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی جداگانه درباره مذاکرات با ایران نیز گفت گزینه نظامی همچنان در کنار دیپلماسی مطرح است و واشنگتن باید میان حمله و دستیابی به توافق یکی را انتخاب کند.

ترامپ همچنین گفت زمان تصمیم‌گیری نزدیک است و «این موضوع به‌زودی، به هر شکلی که باشد، پایان خواهد یافت.»

او در بخش دیگری از اظهارات خود درباره پیامد‌های اقتصادی جنگ با ایران، بار دیگر مدعی شد با پایان جنگ، قیمت نفت به‌شدت کاهش خواهد یافت و تأکید کرد قیمت نفت «به یک رقم واقعاً پایین» خواهد رسید.

منابع: خبرگزاری تاس