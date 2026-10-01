باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عباسی معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۶۱ هزار و ۶۲۴ مأموریت با استفاده از ناوگان اورژانس در استان انجام شده است.

او افزود: مأموریت‌های صورت گرفته مربوط به ۱۰۹ هزار و ۶۵۷ تماس با مرکز ۱۱۵ بوده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ هزار و ۶۸۷ مورد افزایش یافته است.

عباسی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال هزار و ۵۸۲ مورد افزایش داشته که نشانگر افزایش حدود ۲۰ درصدی است، افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام شده، ۶ هزار و ۵۵۸ مورد مربوط به تصادفات بوده است.

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معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی با بیان اینکه حوادث غیرتصادفی نیز در این مدت ۶ هزار و ۴۰۸ مورد بوده است، اظهار کرد: ۳۷ هزار و ۸۰۱ مأموریت نیز مربوط به بیماری‌ها بوده است.

او بیان کرد: مجموع مددجویان در این مدت ۵۴ هزار و ۱۸۶ نفر بوده‌اند که ۹ هزار و ۷۹۳ نفر در تصادفات خدمت دریافت کرده‌اند.