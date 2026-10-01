باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

مفسر قرآن کریم در مورد قائده اسلام بر قضا و قدر نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم راد، مفسر قرآن کریم گفت: در کارما هر انسان تقاص خوبی یا بدی‌های زندگی قبلی‌اش را پس می‌دهد.

 

مطالب مرتبط
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
young journalists club

روحانی که برای همه دعا می‌کند/ قضیه ۴ هزار زن بدکاره‌ که شیخ حسین توبه داد

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
young journalists club

وداع مردم کوهبنان با مفسر قرآن+ تصاویر

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
young journalists club

درگذشت استاد اخلاق ومبارزانقلابی در کرمان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم
۲۲۵

هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
۲۱۷

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
۱۹۹

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم
۱۳۶

«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
۱۲۹

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha