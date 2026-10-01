 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0631\u0627\u062f\u060c \u0645\u0641\u0633\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0627 \u0647\u0631 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062a\u0642\u0627\u0635 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u06cc\u0627 \u0628\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0642\u0628\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0634 \u0631\u0627 \u067e\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n