افغانستان اعلام کرد حملات هوایی پاکستان در روز پنجشنبه به سه خانه ۹ کشته بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت طالبان افغانستان اعلام کرد حملات هوایی پاکستان به افغانستان در روز پنجشنبه به سه خانه اصابت کرد و ۹ نفر کشته شدند. در مقابل، اسلامآباد گفت این حملات مخفیگاههای تروریستها را هدف قرار داده و ۲۲ «تروریست» کشته شدهاند. این حملات در حالی انجام شد که پس از سه ماه آرامش نسبی، درگیریها میان دو کشور همسایه تشدید شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد کشتهشدگان حملات به استانهای کنر و هلمند شامل زنان و کودکان نیز بودهاند و ۱۱ نفر دیگر هم زخمی شدهاند.
او گفت: «ما این اقدام را تجاوز و جنایتی در نقض تمامی اصول پذیرفتهشده میدانیم.»
با این حال، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد این حملات بر اساس «اطلاعات معتبر» انجام شده و مخفیگاههای تروریستها را در دو منطقه هدف قرار داده است.
این وزارتخانه در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «اهداف با دقت منهدم شدند و گزارشهای اولیه حاکی از کشته شدن ۲۲ تروریست است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مقادیر زیادی سلاح و مهمات ذخیرهشده در این مخفیگاهها نیز منهدم شد.»
ماه گذشته، حمله یک گروه مسلح به یک مرکز پلیس در شمالغرب پاکستان که به کشته شدن ۲۴ نفر منجر شد، بار دیگر تنشها میان پاکستان و افغانستان را افزایش داد؛ دو کشوری که در ماه فوریه شاهد شدیدترین درگیریهای خود طی سالهای اخیر بودند.
این دو متحد سابق که اکنون به دشمن یکدیگر تبدیل شدهاند، بر سر مسئله شبهنظامیان بهطور فزایندهای دچار اختلاف شدهاند. اسلامآباد کابل را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که حملات فرامرزی علیه پاکستان انجام میدهند.
دولت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید مسئله شبهنظامیان، مشکل داخلی پاکستان است.
اسلامآباد طی دو هفته گذشته چندین حمله هوایی علیه افغانستان انجام داده و اعلام کرده است این حملات اردوگاههای تروریستی را هدف قرار داده و شبهنظامیان را کشته است. کابل در مقابل، اعلام کرده است که این حملات به کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است.
وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور ۲۸ جنگجو را کشته و ۳۲ نفر دیگر را زخمی کردهاند؛ به گفته این وزارتخانه، گروهی که شامل اعضای داعش نیز بودهاند، از پاکستان وارد خاک افغانستان شده بودند.
منبع: رویترز