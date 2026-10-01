باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دکتر عباسی مدیر کل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در بازدید از پایانه مرزی کوزهرش آخرین تحولات مربوط به ساماندهی مرزهای رسمی، از پیشرفتهای حاصل شده در مسیر راهاندازی سایت موقت مرز کوزهرش خبر داد.
وی با اشاره به پیگیریهای همهجانبه از سوی استانداری آذربایجان غربی و نمایندگان مجلس، اعلام کرد که بخشی از اقدامات اولیه جهت استقرار کانکسها و آغاز فعالیتهای مقدماتی در این سایت اجرایی شده است.
عباسی با تأکید بر اینکه طرح جامع این مرز پیشتر در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور به تصویب رسیده، تصریح کرد: در حال حاضر تلاشها برای تأمین اعتبار سایت اصلی در جریان است و در مرحله نخست، تمرکز اصلی بر راهاندازی بخش مسافری قرار دارد.
وی همچنین به تعاملات بینالمللی در این زمینه اشاره کرد و افزود: طرف ترک نیز اعلام آمادگی کرده است. طبق گزارشهای دریافتی، احداث جاده دسترسی به این محدوده در دستور کار ترکیه قرار گرفته و انتظار میرود بهزودی اقدامات لازم برای استقرار تجهیزات موقت توسط آنها انجام شود.
این مقام مسئول با اشاره به نقش کارگروه گذرگاههای رسمی در وزارت کشور و همکاری وزارت راه، گمرک و سایر نهادها، تأکید کرد که تلاش بر این است تا پیش از آغاز فصل سرما و محدودیتهای کاری، زیرساختهایی نظیر برق، روشنایی، آسفالت محوطه و سیستمهای پایش تصویری تکمیل گردد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه برای استان، گفت: راهاندازی این مرز نه تنها باعث کاهش فشار تردد مسافران از مرزهای بازرگان، رازی و سرو خواهد شد، بلکه فرصت بینظیری برای اشتغالزایی و سرمایهگذاری مردم منطقه فراهم میکند. هدف نهایی ما، تحقق چشماندازهای تعیینشده توسط ریاست جمهوری و وزارت کشور در راستای ساماندهی و روانسازی مرزهای زمینی کشور است.