باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی در بدو ورود به اردبیل و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط خوبی را در کنترل نقدینگی و کاهش شتاب رشد تورم در تابستان شاهد بودیم و شرایط به سمت مطلوبیت کار در این حوزه به پیش می‌رود.

وی سیاست بانک مرکزی را در پرداخت تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت و ابزار‌های تامین مالی غیرنقدی و زنجیره‌ای عنوان و خاطرنشان کرد: بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ همت منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را در قالب تسهیلات تامین مالی کردیم که از ابتدای سال رشد بیش از ۶۸ درصد را نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای توسعه سرمایه‌گذاری در اردبیل گفت: در همایش ملی تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌ها در اردبیل مسائل اقتصادی استان اردبیل در نشست با بخش خصوصی بررسی می‌شود.

همتی بیان کرد: در سفر به اردبیل مسائل و مشکلات اقتصادی استان با حضور بخش خصوصی و مجمع نمایندگان بررسی می‌شود تا ظرفیت‌های نظام بانکی برای کمک به توسعه استان به‌کار گرفته شود.

وی ادامه داد: در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل اساسی استان را بررسی می‌کنیم و در ادامه نیز نشستی با مجمع نمایندگان استان خواهیم داشت.

همتی افزود: هدف از این نشست‌ها بررسی مسائل و مشکلات اردبیل و شناسایی ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی می‌توانند برای توسعه استان به کار بگیرند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه سرمایه‌گذاری، بیان کرد: اردبیل در زمینه سرمایه‌گذاری از رتبه مناسبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم مجموعه اقدامات و ظرفیت‌های نظام بانکی در مسیر تقویت توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: بررسی مسائل اقتصادی استان و کمک به رفع مشکلات از طریق ظرفیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، بخشی از اهداف سفر به اردبیل است.

استاندار اردبیل نیز در آئین استقبال از رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اولین همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت فردا پنجشنبه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در استان اردبیل برگزار می‌شود.

مسعود امامی یگانه خاطرنشان کرد: در این همایش مدیران و معاونان ۱۲ بانک از مرکز و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی کشور نیز در این همایش ملی حضور فعال دارند، افزود: هدف از برگزاری این همایش، تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌های اساسی استان است.

استاندار اردبیل بیان کرد: در این همایش، تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس، اوراق مرابحه، اوراق سرمایه‌گذاری خاص و سایر شیوه‌های نوین صورت می‌گیرد.

امامی یگانه گفت: مدیران و کارشناسان مالی کشور و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جریان همایش و پنل‌های تخصصی حضور می‌یابند.