معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان از دفع حمله مسلحانه به ایست و بازرسی ورودی شهر راسک خبر داد و گفت: این اقدام با واکنش قاطع نیروهای مستقر خنثی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خلیلآبادی اظهارکرد: بامداد امروز، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.
وی با بیان اینکه نیروهای مستقر در ایست و بازرسی بلافاصله با هوشیاری و اقتدار به این حمله پاسخ دادند، افزود: در پی اقدام متقابل نیروهای امنیتی، مهاجمان مجبور به عقبنشینی شده و تیراندازیها متوقف شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این حادثه هیچگونه خسارت یا اتفاق خاصی رخ نداده و نیروهای پشتیبان در آمادگی کامل، در حال رصد منطقه و پایش شرایط امنیتی هستند.
بنا بر اعلام این مقام مسئول، بررسیهای تکمیلی در خصوص ابعاد این حادثه در جریان است و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
اقدام تروریستی در راسک منجر به شهادت یک مامور انتظامی شد
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: ساعتی قبل، در پی حمله بزدلانه و مسلحانه به یکی از ایستگاههای ایست و بازرسی در شهر راسک، گروهبان یکم علیرضا سنچولی از مأموران انتظامی، به شهادت رسید.