معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان از دفع حمله مسلحانه به ایست و بازرسی ورودی شهر راسک خبر داد و گفت: این اقدام با واکنش قاطع نیروهای مستقر خنثی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خلیل‌آبادی اظهارکرد: بامداد امروز، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای مستقر در ایست و بازرسی بلافاصله با هوشیاری و اقتدار به این حمله پاسخ دادند، افزود: در پی اقدام متقابل نیروهای امنیتی، مهاجمان مجبور به عقب‌نشینی شده و تیراندازی‌ها متوقف شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان تصریح کرد: در این حادثه هیچ‌گونه خسارت یا اتفاق خاصی رخ نداده و نیروهای پشتیبان در آمادگی کامل، در حال رصد منطقه و پایش شرایط امنیتی هستند.

بنا بر اعلام این مقام مسئول، بررسی‌های تکمیلی در خصوص ابعاد این حادثه در جریان است و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اقدام تروریستی در راسک منجر به شهادت یک مامور انتظامی شد

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: ساعتی قبل، در پی حمله بزدلانه و مسلحانه به یکی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی در شهر راسک، گروهبان یکم علیرضا سنچولی از مأموران انتظامی، به شهادت رسید.

 

برچسب ها: حمله تروریستی ، تیراندازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
روحشان شاد.
پهپاد رهگیر و مسلح کمک بگیرید
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
در این مقرها مرزبانان باید مجهز ب پهباد باشن تا بزودی بتونن این مزدوران و تعقیب کنن

براحتی نباید فرار کنن
۳
۱۲
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