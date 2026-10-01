معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان از دفع حمله مسلحانه به ایست و بازرسی ورودی شهر راسک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خلیلآبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعتی پیش، عوامل تروریستی مزدور دشمن در اقدامی کور، مبادرت به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند که با هوشیاری و اقتدار نیروهای مستقر در محل، بلافاصله پاسخ قاطعی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه در پی اقدام متقابل و برقآسای نیروهای مدافع امنیت، مهاجمان تاب مقاومت نیاورده و بهسرعت از محل متواری شدند، افزود: خوشبختانه در این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به نیروهای خودی و مردم وارد نشده و شرایط منطقه در آرامش کامل قرار دارد؛ همچنین نیروهای پشتیبان در آمادگی صددرصدی، مشغول پایش دقیق و رصد اطلاعاتی منطقه هستند.
بنا بر اعلام این مقام مسئول، بررسیهای تکمیلی در خصوص ابعاد این حادثه و شناسایی عوامل آن در جریان است و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.