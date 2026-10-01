مرحله مقدماتی رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از صبح امروز در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان در روز دوم از رقابت های کشتی فرنگی بازی های آسیایی در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور در دور نخست به با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد سومیت از هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عباسپور در این مرحله مقابل علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

عباسپور عصر امروز برای کسب مدال برنز به مصاف سوزوکی از ژاپن می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد و فینالیست شد.

بدین ترتیب علیرضا عبدولی دومین فینالیست کشتی فرنگی ایران لقب گرفت و عصر امر‌وز برای کسب مدال طلا به مصاف کوساکا از ژاپن می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. بالی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد و به رده بندی راه پیدا کرد.

بالی عصر امروز برای کسب مدال برنز به مصاف اسلام یلویف از قزاقستان می‌رود.

 

برچسب ها: تیم ملی کشتی فرنگی ، بازی‌های آسیایی
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