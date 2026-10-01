معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با هدف تضمین پایداری شبکه در زمستان ۱۴۰۵، بسته جامع شامل ۶۰ برنامه عملیاتی را به دستگاه‌های تابعه ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای زمستان پیش‌رو، اعلام کرد: «با دستور وزیر محترم نیرو، عملیات اجرایی ۶۰ برنامه راهبردی برای تأمین پایدار برق در زمستان ۱۴۰۵ با هدف عبور ایمن از دوره سرد سال آغاز شده است. معاونت برق و انرژی به عنوان نهاد ناظر، فرآیند اجرای این برنامه‌ها را در تمامی حوزه‌های ذکر شده به صورت مستمر پایش خواهد کرد تا کمترین خللی در مسیر پایداری شبکه ایجاد نشود.

رجبی‌مشهدی با تشریح محور‌های این برنامه‌های عملیاتی اظهار داشت: «در بخش تولید و تبادل، هماهنگی‌های لازم برای افزایش واردات برق و همچنین کاهش صادرات در ماه‌های اوج مصرف (دی و بهمن) صورت گرفته است تا ظرفیت تولید داخلی در خدمت شبکه سراسری باشد. همزمان، پایداری شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع در استان‌های تحت تنش گازی با اولویت‌بندی ویژه در دستور کار قرار دارد تا ضریب اطمینان شبکه به حداکثر برسد.»

سخنگوی صنعت برق درباره سازوکار‌های مدیریت تقاضا گفت: دوران آزمون و خطا به پایان رسیده است؛ اکنون مدیریت مصرف با داده‌های دقیق انجام می‌شود. تعیین سقف مصارف استانی به صورت هفتگی، و بهره‌گیری حداکثری از کنتور‌های هوشمند و محدودکننده‌ها برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف، از ستون‌های اصلی برنامه زمستان ۱۴۰۵ است.

وی با تأکید بر اینکه سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها اولویت حیاتی فصل سرماست، افزود: حفظ ذخایر گازوییل نیروگاه‌ها تا ابتدای آذرماه، رفع موانع مخازن سوخت نفت‌گاز، توسعه مخازن جدید و اجرای کامل برنامه تعمیرات نیروگاهی (اعم از دولتی و خصوصی) پیش از آغاز دوره پیک زمستان انجام شده است. همچنین با پیگیری‌های مستمر، تخصیص سوخت زمستانی برای مولدین اضطراری صنایع و سازمان‌ها جهت کاهش اتکا به شبکه سراسری نهایی شده است.

رجبی‌مشهدی در پایان ضمن تأکید بر نقش رسانه‌ها و ظرفیت‌های استانی تصریح کرد: این ۶۰ برنامه تنها روی کاغذ نیست؛ هم‌افزایی با مدیریت‌های استانی، استفاده از تمامی توان رسانه‌های ملی و محلی برای تبیین شرایط و همچنین اخذ مصوبات لازم برای تسریع در پروژه‌های آب و برق، نشان‌دهنده عزم راسخ وزارت نیرو برای عبور موفق از زمستان است.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: صنعت برق ، زمستان
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