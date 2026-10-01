جودوکای کشورمان در بازی های آسیایی ناگویا از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند و در ادامه برای مدال برنز به میدان خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی پوش جودو ایران با قبول شکست برابر حریفی از تاجیکستان نتوانست به جمع چهار جودوکار برتر وزن ۸۱ - کیلوگرم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ راه پیدا کند. روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ - کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

جودوکار باتجربه تیم ملی ایران در مبارزه نخست خود برابر «البایکوف» از امارات که یک روسی الاصل بود با ضربه فنی به پیروزی رسید و در مبارزه دوم به مصاف ابوبکر شروف از تاجیکستان رفت و در یک رقابت نزدیک ۲ بر یک برابر این حریف شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار نفر برتر بازماند.

پرهیزگار در گروه شانس مجدد مبارزاتش را برای کسب مدال برنز ادامه داد و با پیروزی در مقابل حریف مغولستانی برای رسیدن به مدال برنز باید یکبار دیگر به میدان برود.

پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.

در مسابقات دومین روز هم سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین نتوانست به مرحله بعد راه پیدا کند و از دور مسابقات کنار رفت.

هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد. ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی جودو ، بازی‌های آسیایی
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