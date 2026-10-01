تیم ملی دوومیدانی نتوانست به وعده ۱۰ مدال احسان حدادی در بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  پرونده مسابقات تیم ملی دوومیدانی در حالی در بازی‌های آسیایی ناگویا بسته شد که از ۱۱ دوومیدانی کار تنها ۴ نفر توانستند مدال کسب کنند و بقیه توفیقی در این بازی‌ها نداشتند. البته فاطمه محیطی زاده  تا یک قدمی کسب مدال  طلا و یا نقره رفت، اما به خاطر کفش نامناسب دیسکالیفه شد و  متاسفانه ناباورانه از گردونه مسابقات کنار رفت.  

تیم ملی دوومیدانی کشورمان در حالی با کسب یک مدال طلا از سوی محمد رضا طیبی، ۲ مدال نقره توسط علی امیریان و زهرا زارعی و یک مدال برنز از سوی صادق صمیمی به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد که احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی در انتخابات این فدراسیون قول کسب ۱۰ مدال را در بازی‌های آسیایی داده بود، اما تعداد این مدال‌ها با بی تدبیری و سوء مدیریت حدادی به ۴ مدال تقلیل یافت.  

دوومیدانی یکی از رشته‌های پرمدال در بازی‌های آسیایی و المپیک است که در ۲۴ ماده دوومیدانی می‌شود مدال کسب کرد و کشور‌ها سرمایه گذاری عظیمی بر روی این رشته مادر و پایه می‌کنند تا با مدال آوری در ماده‌های مختلف دوومیدانی بتوانند جایگاه خود را در جدول رتبه بندی بازی‌های آسیایی و المپیک بالا ببرند، اما  این اتفاق در دوومیدانی کشورمان رخ نداده است.  

سوء مدیریت احسان حدادی  و همکارانش در  فدراسیون دوومیدانی در جریان مسابقه فاطمه محیطی زاده در ماده هفتگانه در بازی‌های آسیایی ناگویا خودش را نشان داد که محیطی زاده اصلا نمی‌دانست که کفشش مناسب پرش طول نیست. در حالی که سرپرست و مربی اعزامی به ناگویا  با یک جست و جوی ساده می‌توانستند متوجه شوند که کفش محیطی زاده برای پرش طول استاندارد و قانونی نیست.

با این حال سپهر زاد  ناظر فنی تیم ملی دوومیدانی به جای اینکه به بی اطلاعی و سوء مدیریتش در اتفاق رخ داده برای محیطی زاده اذعان کند، توپ را به سمت مسئولان اجرایی مسابقات آسیایی انداخت و بیان کرد که مدال را از  دست محیطی زاده در آوردند.

یکی از شاهکار‌های دیگری که مسئولان دوومیدانی در ناگویا رقم زدند این بود که تیم ناقصی  در ماده مختلط ۴ در ۱۰۰ متر  روانه پیست دوومیدانی کردند و ریحانه مبینی که رشته تخصصی اش پرش طول است را برای مسابقه ۴ در ۱۰۰ متر گذاشتند و در نهایت ناهماهنگی بین ورزشکاران باعث شد که حتی آنها به خط پایان نرسند و حذف شوند و یک مدال از دست برود.  

حدادی در حالی در آغاز ریاستش در فدراسیون دوومیدانی ادعای کسب ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا کرده بود که در بدو ورودش به این فدراسیون، درب ورزشگاه آفتاب انقلاب را به روی خیلی از دوومیدانی کاران بست و آنها را به این مجموعه ورزشی راه نداد و باعث شد که بعضی  از  ورزشکاران از دوومیدانی خداحافظی کنند و یا در پارک‌ها  و با هزینه شخصی خود به تمریناتشان ادامه بدهند و برخی از آنها نیز مانند مریم طوسی، الناز رکابی و قاسمی  به آمریکا و کانادا مهاجرت کردند.  

حدادی در حالی وعده کسب ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی را داده بود که  خیلی از ورزشکاران شامل فرزانه فصیحی، حمیده اسماعیلی نژاد در دوی سرعت، گنجی، نجفی در پرتاب نیزه مردان و زنان، زهرا عرب رستمی در پرتاب چکش، مهسا میرزا طیبی در پرش با نیزه را به ناگویا اعزام نکرد تا آنها بتوانند وعده حدادی را محقق کنند و تعداد مدال‌های دوومیدانی را در آسیا افزایش بدهند. علاوه بر این، ورزشکاران محبوس در کره جنوبی هم شانس مدال آوری در ناگویا را داشتند.  

به هر حال باید دید احسان حدادی  برای محقق نشدن وعده کسب ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی چه بهانه‌ای می‌آورد.  

برچسب ها: تیم ملی دوومیدانی ایران ، بازی‌های آسیایی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
اونیکه کفش مناسب بهش ندادن اگه با تمام توان دویده باید جزو مدال آورا محسوب بشه
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