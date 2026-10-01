باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در آیین الحاق خودرو‌های جدید به ناوگان امدادی گفت: امروز افتخار می‌کنیم که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در میان یکی از برترین جمعیت‌های ملی دنیا قرار دارد. استفاده از فناوری‌ها و امکانات جدید حق مردم ماست و همین باعث شد که ما در جنگ اخیر بیش از ۷۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دهیم.

وی با اشاره به حضور خود در جلسه فدراسیون صلیب سرخ‌ها در لبنان تصریح کرد: هفته گذشته در کشور لبنان بودم. آنجا اقتدار عزیزان امدادگر را به رخ دنیا کشاندم. مگر می‌شود زیر ۴ دقیقه به محل حادثه رسید؛ مگر می‌شود در زیر موشک و بمب و آتش دشمن ۷۲۵۰ نفر را نجات داد اینها به غیرت، ایثار، فداکاری و تجهیز شما بستگی دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص جلسه ایمنی امدادگران گفت: جلسه‌ای که ریاست اش را به خود من سپرده بودند در خصوص ایمنی امدادگران بود. آنجا نقش ایمنی امدادگران را به خوبی برای دنیا تبیین کردم و اعلام کردم که هیچ امدادگری نباید تنها بماند. الحمدلله همه مردم، همه دستگاه‌ها و مخصوصاً رئیس‌جمهور عزیزمان و دولت محترم پشتیبان شما هستند و دستتان را خالی نمی‌گذارند.

کولیوند با تأکید بر لزوم تجهیز امدادگران افزود: امروز امدادگران ما با افتخار و با دست پر وارد میدان می‌شوند. شما قهرمانی و ایثارگری می‌کنید و خودتان را به میدان حادثه می‌رسانید، اما نباید بدون تجهیزات و امکانات باشید. مردم ما لیاقت بهترین‌ها را دارند و ما سعی کردیم بهترین‌ها را برایشان هماهنگ کنیم.

وی این هماهنگی را مرهون حمایت‌های رئیس‌جمهور و دکتر قائم‌پناه دانست و اظهار داشت: همراهی و همدلی آقای دکتر قائم‌پناه همیشه مایه افتخار و عزت و آبرو برای ما بوده است. باید تشکر کنیم از مواضع خوب رئیس‌جمهور محترم که اقتدار، مردانگی، شرافت، ایثارگری و فداکاری را به رخ دنیا کشاند.

رئیس جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد و توسعه این جمعیت گفت: خدا را شکر می‌کنیم که امروز جمعیت هلال احمر ما حتی با ماه گذشته و با سال قبل بسیار متفاوت است و توسعه پیدا کرده. این یعنی حیات، یعنی توسعه، یعنی زنده بودن، یعنی احساس مسئولیت؛ و به وجود تک‌تک شما افتخار می‌کنم.

کولیوند در پایان با تقدیر از دست‌اندرکاران و امدادگران حاضر در مراسم خاطرنشان کرد: از برادر عزیزم آقای محمودی و همه دست‌اندرکاران و تمام شما بزرگواران که در اینجا حضور دارید و عزیزانی که مشغول فعالیت هستند و به صورت ذخیره و آماده خدمت‌رسانی می‌کنند، واقعاً تشکر می‌کنم. عزیزان ما ۶ میلیون داوطلب در کل کشور داریم. کل دنیا ۱۸ میلیون داوطلب دارد، یعنی ۶ میلیون ایرانی هستند. این معنی ایثارگری است، این معنی جان‌فدا بودن است. به وجود تک‌تک شما افتخار می‌کنم.