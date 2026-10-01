باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا حاجعلیبیگی گفت: بخش عمده مسائل هپکو در ماههای اخیر به موضوعات مدیریتی مربوط بوده و فرآیند تولید نیز تا حد زیادی تابع تعیین تکلیف وضعیت مدیریت این مجموعه است.
وی بیان کرد: با تعیین تکلیف مدیریت هلدینگ در روز گذشته (چهارشنبه) و معرفی مهدی خطیبی به عنوان سرپرست هلدینگ هپکو، زمینه برای پیگیری مسائل شرکت و فراهم شدن شرایط بازگشت به تولید فراهم شده است.
فرماندار اراک ادامه داد: هپکو هماکنون بخشی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود را در گمرک دارد که در گام نخست باید نسبت به ترخیص آنها اقدام شود تا امکان استفاده از این تجهیزات در فرآیند تولید فراهم شود.
حاجعلیبیگی گفت: شرکت هپکو همچنین قراردادها و تعهداتی در حوزه تولید ماشینآلات با دستگاههایی از جمله سازمان راهداری و حملونقل جادهای و مجموعه شهرداریها دارد که باید این قراردادها در مسیر تولید قرار گیرد و به مرحله اجرا برسد.
وی اظهار کرد: امید است با رفع موانع موجود، فرآیند تولید در هپکو بهزودی از سر گرفته شود و این شرکت بتواند به جایگاه خود به عنوان یکی از مجموعههای مهم و مادر صنعتی کشور بازگردد.
فرماندار اراک با قدردانی از کارگران هپکو گفت: کارگران این مجموعه در شرایط مختلف دغدغهمندانه پیگیر مسائل شرکت بودهاند و دغدغه اصلی آنها حفظ هپکو و بازگشت آن به مسیر تولید است.
حاجعلیبیگی افزود: کارگران هپکو نشان دادهاند که موضوع اصلی برای آنها حفظ تولید و استمرار فعالیت این واحد صنعتی است و در این مسیر از مجموعه خود و جایگاه آن به عنوان یک تولیدکننده مادر پاسداری کردهاند.
وی ادامه داد: از نظر پرداخت حقوق و بیمه نیز مشکلات گذشته تا حد زیادی برطرف شده و حقوق و بیمه کارکنان پرداخت شده است و حقوق شهریورماه کارگران نیز به زودی پرداخت میشود.
فرماندار اراک تاکید کرد: دغدغه اصلی کارگران هپکو در شرایط کنونی، بیش از مسائل معیشتی، تعیین تکلیف مدیریت و بازگشت شرکت به فرآیند تولید است و امیدواریم این مسائل در آینده نزدیک مرتفع شود.
حاجعلیبیگی گفت: پس از تعیین تکلیف مدیریت مجموعه، طبیعتا بازآرایی در ساختار داخلی شرکت و برنامهریزی برای تقویت فرآیند تولید نیز ضروری است که انتظار میرود مدیریت جدید هلدینگ هپکو این موضوعات را با جدیت پیگیری کند.
وی گفت: هپکو از مهمترین واحدهای صنعتی اراک و از تولیدکنندگان باسابقه ماشینآلات راهسازی و معدنی کشور است که بازگشت آن به ظرفیت کامل تولید، از مطالبات کارگران و مجموعه مدیریت استان مرکزی محسوب میشود.
منبع ایرنا