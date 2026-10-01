تیم پدل بانوان ایران با شکست مقابل فیلیپین شانس حضور در نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا را از دست داد.

تیم ملی پدل بانوان ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صبح امروز، مقابل فیلیپین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

تیم دو نفره پدل مردان ایران با شکست ژاپن به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در یک دیدار نزدیک و نفس‌گیر مقابل زوج ژاپنی به میدان رفتند و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند.

ملی‌پوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند.  شاهی و جمشیدی در تای‌بریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شوند.

برچسب ها: تیم ملی پدل ، بازی‌های آسیایی
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