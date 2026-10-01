تیم ملی پدل بانوان ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صبح امروز، مقابل فیلیپین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

تیم دو نفره پدل مردان ایران با شکست ژاپن به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در یک دیدار نزدیک و نفس‌گیر مقابل زوج ژاپنی به میدان رفتند و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند.

ملی‌پوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند. شاهی و جمشیدی در تای‌بریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شوند.