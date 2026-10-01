رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ تن نارنگی و کیوی تا هفتم مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جواناسدالله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۱۱۱ محموله نارنگی به وزن ۲۳۰۳ تن و ۱۰۳ محموله کیوی به وزن ۲۳۶۰ تن تا هفتم مهرماه خبر داد.

او در هشتمین نشست هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که با حضور مسئولان، نمایندگان بخش خصوصی مازندران و ۱۲ نمایندگی وزارت امور خارجه در خارج از کشور برگزار شد، گفت: تمام تلاش سازمان جهاد کشاورزی و تیم اقتصادی استان، رفع موانع تولید و صادرات و تداوم صادرات محصولات کشاورزی است.

تیموری‌یانسری افزود: در این نشست که با موضوع توسعه صادرات مرکبات و تأکید بر ظرفیت‌های مازندران برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکار‌های توسعه صادرات مرکبات استان به کشور‌های همسایه بررسی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۱۲ نمایندگی وزارت امور خارجه به‌صورت وبیناری در این نشست حضور داشتند و با تشریح بازار وارداتی مرکبات در کشور‌های محل مأموریت خود، بر حل مشکلات صادرکنندگان تأکید کردند.

تیموری‌یانسری درباره آخرین وضعیت صادرات تا هفتم مهرماه ۱۴۰۵ افزود: در بخش کیوی، ۴۲ محموله به وزن ۹۴۲ تن به هند، ۳۶ محموله به وزن ۸۲۳ تن به ازبکستان و ۲۵ محموله به وزن ۵۹۵ تن به سایر کشور‌ها صادر شده است.

او گفت: در بخش نارنگی نیز ۱۱۱ محموله به وزن ۲۳۰۳ تن به کشور‌های اوراسیا، تاجیکستان، گرجستان و آذربایجان صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از زنجیره تولید و فعالان بخش خصوصی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی دنبال می‌شود.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران

برچسب ها: صادرات مرکبات ، صادرات کیوی
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