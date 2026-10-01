رئیس‌جمهور کره جنوبی متعهد شد به تلاش برای یافتن راهکار‌های عملی جهت کاهش تنش‌های نظامی با کره شمالی ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - لی جه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد دولت او با وجود اختلافات اخیر با کره شمالی، همچنان به دنبال راهکار‌های عملی برای کاهش تنش‌های نظامی میان دو کشور خواهد بود.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد لی این اظهارات را در مراسم هفتادوهشتمین روز نیرو‌های مسلح کره جنوبی در مقر نظامی گیِریونگ‌دائه در استان چونگ‌چونگ جنوبی بیان کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که در ۲۱ سپتامبر، انفجار دو مین زمینی در منطقه غیرنظامی‌شده میان دو کره، به زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی منجر شد.

کره جنوبی کره شمالی را مسئول این انفجار‌ها دانست و خواستار عذرخواهی پیونگ‌یانگ شد. کره شمالی این اتهام را رد و سئول را به جعل نتایج تحقیقات متهم کرد. پیونگ‌یانگ همچنین هشدار داد در صورت هدف قرار گرفتن نیروهایش، دست به «اقدام تلافی‌جویانه فوری و بی‌رحمانه» خواهد زد.

لی گفت: «دولت من به‌طور مستمر راهکار‌های عملی برای کاهش تنش‌های نظامی میان دو کره را دنبال خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور کره جنوبی افزود: «گره‌های موجود در روابط بین دو کره بسیار پیچیده هستند، اما ما به‌طور مستمر و با صبر و حوصله تلاش خواهیم کرد آنها را یکی‌یکی باز کنیم.»

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: کره جنوبی ، کره شمالی
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