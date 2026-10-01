عملیات اجرایی طرح مرمت و احیای چهارسوق بازار تاریخی شهر قم پس از ۳۵ سال همزمان با هفته گردشگری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پی پیگیریهای مستمر ادارهکل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و با همکاری کسبه و بازاریان، حمایت مقام محترم قضایی استان و مالکان، جلسات متعددی با حضور نماینده دادستان، مالکان و متصرفان در محل دادسرا و مجموعه بازار برگزار شد.
پس از ارائه طرح توسط مشاور و با هماهنگی و همکاری مالکان و متصرفان، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اقدام به عقد قرارداد جهت اجرای این طرح کرد.
گفتنی است عملیات اجرایی این طرح، به دستور مقام عالی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و پیگیریهای استاندار محترم قم آغاز شد.
منبع:روابط عمومی دارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم