باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تیموریانسری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ماهیت بلندمدت ال نینو، گفت: این پدیده مربوط به یک دوره کوتاه‌مدت نیست و بازه زمانی آن بسیار وسیع‌تر از تصور ما است.

او با هشدار نسبت به ساده‌انگاری این پدیده، افزود: نباید ال نینو را به یک بارش سنگین یا تغییر دمای کوچک تقلیل دهیم؛ زیرا این ساده‌انگاری، آسیب‌پذیری بیشتری برای ما به همراه خواهد داشت. باید همه اثرات را از صفر تا صد ببینیم؛ بارش‌های سنگین یک جنبه است و خشکسالی و عدم بارندگی جنبه دیگر.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیش‌بینی الگو‌های بارشی استان، گفت: در بازه سه تا چهار ماه آینده، شش تا هفت مورد بارش سنگین گسترده در استان پیش‌بینی شده که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها در دشت و بالادست مشترک هستند. این تغییر الگو‌ها بسیار شدید و کوتاه‌مدت است.

او بر ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر پنجره‌های مدیریتی کوتاه‌مدت تأکید کرد و افزود: از همین الان باید برای هر پهنه، یک برنامه ده روز تا دو هفته تعریف کنیم. اگر بحث زراعت است، پنجره زراعی، تاریخ کشت و نوع کشت را متناسب با این الگو‌ها برنامه‌ریزی کنیم. سال سختی است؛ پربارندگی داریم، اما همه الگوی کشت ما را به هم می‌زند.

تیموریانسری دامنه اثرات این پدیده را فراتر از بخش زراعت دانست و گفت: این اثرات در دامپروری، پرورش طیور و بهره‌برداری از پهنه‌ها نیز اثرگذاری ویژه خود را دارد؛ لذا این پنجره را فقط معطوف به پاییز یا زمستان آینده نکنیم و از الان برای یک سال کامل برنامه‌ریزی داشته باشیم.

او با اشاره به احتمال قطع جاده‌های ارتباطی در پی بارش‌های شدید، افزود: ممکن است در بارندگی‌های باقی‌مانده تا پایان آذر، شاهد بارش‌های شدید در بالادست باشیم که اولین آسیب آن، قطع جاده‌های ارتباطی با روستا‌ها و کانون‌های خدمات‌رسانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با تأکید بر لزوم همکاری فرادستگاهی، گفت: مجموعه جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند از پس مواجهه با این پدیده برآید و نیاز به همت فرادستگاهی دارد. خوشبختانه در استان به همت استاندار محترم، تیم مدیریت بحران پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. از همین الان برنامه‌های مشارکتی خود را با همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها به‌صورت همه‌جانبه ببینید تا سربلند از این پدیده خارج شویم.