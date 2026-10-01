ایجاد حال خوب یکی از ارزشمندترین هدیه‌ها برای همسر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، مشاور خانواده در برنامه صبحانه ایرانی از شبکه دوم سیما گفت: بهترین هدیه برای همسر ایجاد حال خوب است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، گفتار درمانی ، مشاور خانواده
خبرهای مرتبط
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
تاثیر دوستان بر رفتار و تصمیم‌های نوجوانان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی
آخرین اخبار
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
شناسایی ۵۱ صفحه و توقیف ۲۴ صفحه مجازی فعال در قیمت‌گذاری کاذب ارز
ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در ۳ استان
قائم‌پناه: دولت در کمک به هلال احمر هیچ دریغی نمی‌کند
لزوم ساختن ذائقه افراد از کودکی + فیلم
والدین امن چه ویژگی‌هایی دارند؟ + فیلم
جزئیات برنامه‌های هفته انتظامی/ بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مدت یک هفته
رئیس سازمان بهزیستی: ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند
دستگیری اعضای شبکه قاچاق دارو‌های کمیاب به کشور‌های همسایه
میدری: محله‌محوری، سیاست مهم دولت در حوزه سالمندی است
آغاز حرکت قطار‌های خط ۵ مترو از ساعت ۵ صبح
توسعه ناوگان هلال احمر در صد سال گذشته بی‌سابقه است
کشف ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در نیمه نخست امسال/ ضربه به ۷۸۰ باند قاچاق
اطلاعیه پلیس در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم «میلی گلد»
تاثیر شنونده بودن مرد در زندگی زناشویی + فیلم
بهترین هدیه برای همسر + فیلم
۶ میلیون داوطلب ایرانی از ۱۸ میلیون داوطلب جهانی