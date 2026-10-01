باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی روسیه در بازی دوستانه اظهار کرد: بازی خوبی نبود و نمیشود به این بازی گفت. برای ما خوب نبوده است و برای روسیه خوب بود که از آن استفاده کرد. روسیه تیمی هست که با هیچ تیمی بازی رسمی نکرده و در درب بسته تمرین میکند و بازی تدارکاتی زیادی هم نداشته است.
او افزود: اصلا ما خوب نبودیم و کیفیتمان مناسب نبوده است و بازی قابل قبولی ارائه ندادیم و در نهایت آن چیزی که باید به دست میآوردیم را کسب نکردیم. ما بعد از جام جهانی تغییری، توفیقی، بهبودی و تعویضی در تیم ملی فوتبال نداشتیم که بخواهیم در موردش حرف بزنیم. عملکرد تیم ملی تا الان خوب نبوده است و باید این واقعیت را بپذیریم.
درخشان درباره اینکه تیم ملی فوتبال در ۲ بازی با ازبکستان و روسیه ۵ گل خورد و اشتباهات بازیکنان در خوردن این گلها را چطور ارزیابی میکند، گفت: اشتباهات همیشه در فوتبال هست و ممکن است دروازه بان و مدافع اشتباه کنند، اما نمیتوانیم روی اشتباهات بازیکنان زوم کنیم. به نظرم مشکل اساسی ما این است که ما خوب بازی نمیکنیم و برنامه برای بازی کردن نداریم. ما همیشه حرف میزنیم که پلن B و C داریم، اما واقعیت این است که ما چیزی برای گفتن و عرضه در ۲ بازی دوستانه نداشتیم که بگوییم ما خوب بودیم، اما بازی را از دست دادیم و باختیم. متاسفانه ما هیچ کدام از فاکتورهای مثبت را نداشتیم و نمیتوانیم درباره شان حرف بزنیم، چون چیزی نبوده که بگوییم اینجای بازی بهتر و آنجای بازی بدتر بوده است. در واقع هیچ توفیقی برای ما نداشته است که بگوییم این بازی به نفع ما بود. حتی ما نسبت به بازی قبلی مان هم ضعیفتر بودیم.
پیشکسوت فوتبال درباره اظهارات قلعه نویی مبنی بر اینکه تیم ملی فوتبال با اشتباهات فردی برابر ازبکستان و روسیه شکست خورد و ایشان بازیکنان را مقصر باخت میداند، گفت: متاسفانه وقتی میبازید، شما باید بهانهای داشته باشیم و بیایید توجیه کنید که چرا باختید. کار ما به این شکل شده است که علت باخت به حریف خود را توجیه کنیم. هیچ وقت ما نمیگوییم که اشکال فنی ما این بوده و باید اصلاحش کنیم و فقط دیوار کوتاهی به جز بازیکن پیدا نمیکنیم و میگوییم که بازیکن اشتباه کرده که باختیم، یعنی ما آن قدر خوب بودیم که با اشتباه آن بازیکن شکست خوردیم. در صورتی که ما نه فرصتی داشتیم و نه موقعیتی خلق کردیم و توانایی داشتن مالکیت بازی هم نداشتیم. همه آمار و ارقام بازی میگوید که همه چیز به نفع روسیه بوده و چیزی به نفع ما نبوده است.
درخشان درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که برخی از بازیکنان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در اردوهای بعدی تیم ملی دعوت نمیشوند، گفت: بازیکن جوانی در بازی نبوده است که سرمربی تیم ملی بگوید که دیگر به تیم ملی دعوتش نمیکنم. به نظرم مطرح کردن چنین مسئلهای برای فرار از واقعیت است. ما واقعا خوب نبودیم، اما برای اینکه عملکرد بدمان را توجیه کنیم یک جور دیگر میخواهیم از دستش در برویم. به نظرم بحث ما بازیکن نیست بلکه کلیت فوتبال و بازی کردنمان است که خوب بازی نمیکنیم. این یک واقعیت است که باید بپذیریم و سراغ پاک کردن صورت مسئله نباشیم که بگوییم آن بازیکن اشتباه کرد و باختیم. مسائل دیگر واقعیت دارند که باید به آنها رسیدگی کنیم و اگر به آنها نرسیم همین طور درجا میزنیم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتبال همچنان بالاست و از بازیکنان جوان در ترکیب استفاده نمیشود، بیان کرد: بله، ما هر دفعه آمدیم و گفتیم میخواهیم پوست اندازی کنیم و تغییر نسل بدهیم و همه اینها فقط در حد حرف و شعار بوده است، اما جرات و شهامت این را نداشتیم که از بازیکنان جوان استفاده کنیم و این موضوع مهمی است. متاسفانه این مسائل فقط ذهنها را درگیر میکند وگرنه هیچ اتفاق مهمی در بازی کردن تیم ملی فوتبال رخ نداده است و با این وضعیت امیدی به بهتر بازی کردن تیم ملی نمیتوانیم داشته باشیم.
او درباره اینکه امیدواری برای موفقیت تیم ملی فوتبال در جام ملتهای آسیا وجود دارد، اظهار کرد: به نظرم با این شرایط بعید میدانم که تیم ملی فوتبال در جام ملتهای آسیا به موفقیت برسد.
درخشان درباره اینکه به نظرش تیم ملی فوتبال نیاز به تغییر در کادر فنی دارد یا نه! گفت: هر تغییری در کادر فنی و بازیکن میتواند به تیم ملی کمک کند. البته ما تصمیم گیرنده نیستیم و نظرمان را گفتیم.
او درباره اینکه مهدی تاج بیان کرده که مربی داخلی بهتر از قلعه نویی در ایران سراغ نداریم، گفت: آقای تاج نظر خودش را گفته است. خیلی از مربیان هستند که میتوانند به تیم ملی کمک کنند و به نظرم این حرف درستی نیست.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه وضعیت فوتبال کشورمان را با این شرایط چطور میبیند، گفت: با توجه به وضعیتی که وجود دارد، اصلا من به آینده فوتبالمان خوش بین نیستم. ما در همه ردههای سنی پایه شکست خوردیم و حذف شدیم و این هم حال و روز تیم ملی بزرگسال هست، بنابراین چطور میتوانیم به آینده فوتبالمان خوش بین باشیم.