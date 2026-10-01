هشدار جدی تعزیرات حکومتی به متعهدان ارزی در کردستان؛ ۲۵۶ پرونده در دستور کار رسیدگی قرار گرفت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از آغاز تعقیب و رسیدگی قانونی به پرونده متعهدان ارزی خبر داد و گفت: ۲۵۶ فقره پرونده مربوط به صادرکنندگانی که علی‌رغم برخورداری از مهلت قانونی، تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، در دستور کار شعب تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان  _ حسین رحیمیان اظهار کرد: متعهدان ارزی صادراتی مکلف هستند در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و برای انجام این تکلیف نیز فرصت‌های قانونی لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با پایان مهلت قانونی، متعهدانی که تاکنون اقدامی در جهت ایفای تعهدات ارزی خود انجام نداده‌اند، تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: در همین راستا، ۲۵۶ فقره پرونده مربوط به متعهدان ارزی که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در مهلت مقرر اقدام نکرده‌اند، برای رسیدگی و پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

رحیمیان با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی برای صادرکنندگان است، تصریح کرد: بی‌توجهی به تعهدات ارزی و عدم تعیین تکلیف آن در مهلت‌های مقرر، موجب تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجرا‌های قانونی خواهد شد.

وی در تشریح ضمانت اجرا‌های قانونی این تخلف گفت: متخلف علاوه بر اعاده عین ارز و پرداخت جریمه نقدی، حسب مورد به دو یا چند مورد از محرومیت‌های مقرر در ماده ۶۹ نیز محکوم خواهد شد. همچنین در جریان رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی، ضمن صدور قرار تأمین کیفری متناسب، امکان صدور دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول متخلفان نیز وجود دارد و رفع اثر از محدودیت‌های اعمال‌شده، وفق مقررات، موکول به اعاده ارز و پرداخت جریمه خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: رفع تعهد ارزی نیز باید مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و متعهدان ارزی لازم است نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود از مسیر‌های قانونی اقدام کنند.

رحیمیان ادامه داد: به متعهدان ارزی توصیه می‌شود پس از دریافت پیامک، اخطاریه یا احضاریه، در اسرع وقت به شعبه مربوطه مراجعه و مدارک و مستندات قانونی مثبته دال بر ایفای تعهدات یا وجود وضعیت و عذر قانونی خود را ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: شعب تعزیرات حکومتی پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاعیات ارائه‌شده و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به پرونده‌ها اتخاذ تصمیم خواهند کرد و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض و مطابق قانون، اقدامات لازم از جمله اعمال مجازات‌های مقرر انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدام، اجرای دقیق قوانین، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ارزی کشور است و به متعهدان ارزی توصیه می‌شود پیش از ورود پرونده به مراحل بعدی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود و ارائه مستندات قانونی اقدام کنند تا از ایجاد تبعات قانونی بعدی جلوگیری شود.

منبع: تعزیرات حکومتی استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، تعزیرات حکومتی کردستان ، تعهدارزی
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