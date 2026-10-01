باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست تخصصی هماندیشی معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با رییس هیئت ووشو استان با محوریت هماهنگی، ظرفیتسنجی و برنامهریزی جهت حضور منسجم و حداکثری خانواده بزرگ ووشو در سیزدهمین دوره المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد، در سالن فیروزه این سازمان برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با هدف همافزایی ساختارمند جهت تقویت ابعاد همگانی و قهرمانی ووشو برگزار شد، محمدرضا ربانی معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، به تشریح رویکردها، راهبردها و جداول زمانی برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزش محلات پرداخت.
وی با تأکید بر جایگاه فنی و ظرفیتهای میدانی این رشته رزمی، بر نقش اثرگذار و بیبدیل هیئت ووشو در ارتقای سطح شور، نشاط اجتماعی و غنای فنی رقابتهای محلات تأکید کرد.
در ادامه، محمد جعفرپور رییس هیئت ووشو استان یزد، با اشاره به عزم جدی این هیئت برای ثبت مشارکتی متمایز، کیفی و گسترده در این آوردگاه ورزشی، نیازهای لجستیکی، فنی و زیرساختی لازم برای میزبانی شایسته از ووشوکاران محلات را تبیین کرد.
جعفرپور با بیان اینکه هیئت ووشو استان پس از غیبتی دو دورهای با تمام قوا و راهبردی نوین گام به این مسابقات میگذارد، تصریح کرد: در سیزدهمین دوره المپیاد، ووشوی یزد حضوری پررنگ، حداکثری و سازمانیافته خواهد داشت.
رییس هیئت ووشو استان یزد افزود: هیئت استان علاوه بر تدارک گسترده برای برگزاری رقابتهای بخش مبارزه (ساندا)، آمادگی کامل دارد تا با اجرای برنامههای نمایشی فرمهای استاندارد و سنتی (تالو) توسط ورزشکاران این رشته، جلوهای خاص و پرشور به آیین افتتاحیه المپیاد ببخشد.
جعفرپور همچنین با اشاره به گزینههای میزبانی این مسابقات افزود: به منظور ایجاد بستری استاندارد و کیفی برای رقابت ورزشکاران، برگزاری این مسابقات در محل “خانه ووشو” و یا “سالن شهید صدوقی یزد” با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در دستور کار قرار دارد که پس از ارزیابیهای فنی نهایی خواهد شد.
شایان ذکر است؛ آخرین حضور هیئت ووشو در آوردگاه المپیاد محلات به دهمین دوره این مسابقات بازمیگردد که با شرکت ۲۷۴ سانداکار به ثبت رسید؛ اما طبق برنامهریزیهای کلانِ هیئت استان در دوره سیزدهم، با فعالسازی هر دو بخش ساندا و تالو در ردههای سنی مختلف و ترغیب محلات گوناگون، جهشی چشمگیر در آمار ثبتنام و مشارکت ورزشکاران این رشته رقم خواهد خورد.
منبع؛روابط عمومی