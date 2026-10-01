شنونده بودن مرد در خانواده می‌تواند حال روحی خانم را خوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روابط زناشویی، شنونده بودن مرد می‌توان حال زن را خوب کرده و کیفیت زندگی را بالا ببرد. در همین رابطه سعید عزیزی، مشاور خانواده در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
تاثیر دوستان بر رفتار و تصمیم‌های نوجوانان + فیلم
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمیده
۱۰:۲۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
انقد این زنان روتو ایران لوس نکنین مردای بیچاره دیگه چیکار کنن،
۱
۲
پاسخ دادن
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی
آخرین اخبار
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
شناسایی ۵۱ صفحه و توقیف ۲۴ صفحه مجازی فعال در قیمت‌گذاری کاذب ارز
ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در ۳ استان
قائم‌پناه: دولت در کمک به هلال احمر هیچ دریغی نمی‌کند
لزوم ساختن ذائقه افراد از کودکی + فیلم
والدین امن چه ویژگی‌هایی دارند؟ + فیلم
جزئیات برنامه‌های هفته انتظامی/ بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مدت یک هفته
رئیس سازمان بهزیستی: ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند
دستگیری اعضای شبکه قاچاق دارو‌های کمیاب به کشور‌های همسایه
میدری: محله‌محوری، سیاست مهم دولت در حوزه سالمندی است
آغاز حرکت قطار‌های خط ۵ مترو از ساعت ۵ صبح
توسعه ناوگان هلال احمر در صد سال گذشته بی‌سابقه است
کشف ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در نیمه نخست امسال/ ضربه به ۷۸۰ باند قاچاق
اطلاعیه پلیس در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم «میلی گلد»
تاثیر شنونده بودن مرد در زندگی زناشویی + فیلم
بهترین هدیه برای همسر + فیلم
۶ میلیون داوطلب ایرانی از ۱۸ میلیون داوطلب جهانی