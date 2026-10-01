تیم ملی کبدی بانوان در ماه‌های اخیر با یک چالش بزرگ همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعضای تیم ملی کبدی بانوان در برنامه صبحانه ایرانی از شبکه دوم سیما عنوان کردند که کمپ تیم ملی در تهران وجود ندارد و در جنگ تخریب شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیم ملی کبدی ، کبدی بانوان ، حواشی ورزش
خبرهای مرتبط
از درخشش نوجوان ایرانی در بانکوک تا حضور تیم کبدی در مسابقات جهانی + فیلم
درگذشت بزرگترین استعدادی که زیدان کشف کرد/ خداحافظ جادوگر
نگاه تحلیلی مرکز نظارت بر تیم‌های ملی از تاریخ سازی کاروان ایران در سانیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
آخرین اخبار
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد
تغییر سرمربی به تیم ملی فوتبال کمک می‌کند/ دیوار کوتاه‌تر از بازیکن پیدا نکردند
پایان کار فرنگی کاران ایرانی در بازی‌های آسیایی با کسب ۲ مدال طلا و ۱ مدال برنز
مهدی بالی به مدال برنز رسید
نقره سنگ‌نوردی سرعت بر گردن علیپور افتاد
محبی دلیل تعویضش در بازی با روسیه را فاش کرد
کسب دوازدهمین طلای کاروان ایران با دستان پرتوان عبدولی/ ایران به رتبه پنجم جدول مدالی رسید+ فیلم
سجادعباسپور در رسیدن به مدال برنز ناکام ماند+ فیلم
دست الیاس پرهیزگار به مدال برنز نرسید/ شکست در گام آخر برابر عنوان دار جهان
پاسخ منفی ترکیه ای ها برای میزبانی از تیم ملی فوتبال
یاسمن لیموچی در پومسه پنجم شد
رونالدو از تیم ملی پرتغال جدا شد/ محرومیت ۶ ماه در انتظار کریستیانو
حاجی پور امتیاز آور‌ترین بازیکن ایران مقابل کره جنوبی
تیم ملی والیبال ایران ۳-۲ کره جنوبی/پاکستان پُل رسیدن به فینال
چالش بزرگ بانوان ملی‌پوش کبدی + فیلم
۱۰ مدال احسان حدادی در دوومیدانی محقق نشد
صعود پدل آقایان به نیمه نهایی و پایان کار بانوان با شکست مقابل فیلیپین
الیاس پرهیزگار با غلبه بر حریف مغولستانی به دیدار رده بندی رفت
یک طلا و دو برنز در انتظار فرنگی کاران ایران در روز دوم