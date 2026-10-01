باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میراث ماندگار؛ از ذلت تا اقتدار به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

رهبر شهید انقلاب تعبیر عمیقی از اقتدار ایران اسلامی کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر شهید انقلاب تعبیر عمیقی از اقتدار ایران اسلامی کرده بودند که آن را به صورت پویانمایی مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
میراث ماندگار؛ از ذلت تا اقتدار به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

نگاهی به کنگره شعر فاطمی + فیلم

میراث ماندگار؛ از ذلت تا اقتدار به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

حضور عاشقان رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم

میراث ماندگار؛ از ذلت تا اقتدار به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم
۱۳۷۶

شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم
۹۸۶

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم
۷۷۰

وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم
۱۱۶

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم
۲۶

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha