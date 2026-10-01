بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه در پیامی به اتهام زنیهای بی اساس نخست وزیر بریتانیا واکنش نشان داد.
عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «نخستوزیر بریتانیا میگوید دولت او «میتواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است!»
وزیر امور خارجه ایران افزود: «من هم میتوانم باور ایران را تائید کنم؛ همین که افرادی را که بهقول شما تروریست و در خدمت دولتهای خارجی بودهاند، آزاد کردید، خودش همهچیز را روشن میکند».
عراقچی تصریح کرد: «شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستوجو میکنید».