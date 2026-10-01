وزیر امور خارجه به اتهام‌زنی‌های مقامات انگلیسی علیه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه در پیامی به اتهام زنی‌های بی اساس نخست وزیر بریتانیا واکنش نشان داد.

عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید دولت او «می‌تواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است!»

وزیر امور خارجه ایران افزود: «من هم می‌توانم باور ایران را تائید کنم؛ همین که افرادی را که به‌قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند، آزاد کردید، خودش همه‌چیز را روشن می‌کند».

عراقچی تصریح کرد: «شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید».

برچسب ها: عراقچی ، انگلیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
ایران متأسفانه از سال 1359 تاکنون در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا در مورد جنایت های انگلیس جنایتکار کوتاهی و سکوت کرده است.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
آخ کشتی انگلستان را
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
انگلیسی‌ها اززمان مصدق باکشورم ایران دشمنیش راآشکارکرد.این روباه پیر حقه بازدغل باتمام کشورهای دنیااینگونه رفتار میکند ماباید حواسمان جمع باشد.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
آمریکا باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
اروپا باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
انگلیس باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
ناتو باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
اسرائیل باید از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون غرامت خسارت‌های وارده به ایران را بپردازد.
۲
۵
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