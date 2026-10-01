باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف کره جنوبی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد.

علی حاجی‌پور با کسب ۱۶ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود و سوبونگ بازیکن شماره هفت کره با کسب ۲۲ پوئن، امتیازآورترین بازیکن بازی شد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۴ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۶ پوئن در حمله، ۱۴ امتیاز در دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال کره جنوبی نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۳ امتیاز حمله، ۱۰ دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۳۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.