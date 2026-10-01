باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در گوشه‌وکنار روستاهای لرستان، از باغ‌های سیب تا کندوهای عسل و کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی، محصولاتی تولید می‌شود که هم بخشی از نیاز خانوارها را تأمین می‌کند و هم می‌تواند راهی برای کسب درآمد باشد.

در این میان، زنان روستایی نقش پررنگی دارند؛ از فرآوری شیر و تولید لبنیات گرفته تا بسته‌بندی گیاهان دارویی، بافت و تولید صنایع‌دستی و عرضه محصولات در بازارهای محلی. جوانان نیز تلاش می‌کنند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فروش اینترنتی، محصولات روستا را از محدوده بازارهای محلی فراتر ببرند.

از باغ تا سفره؛ پاییزِ سیب

در برخی مناطق روستایی لرستان، پاییز با برداشت سیب همراه است. محصولی که بخشی از آن به بازار عرضه می‌شود و بخشی نیز می‌تواند برای فرآوری و تهیه محصولاتی مانند خشکبار و فرآورده‌های خانگی مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از باغداران روستایی درباره فصل برداشت می‌گوید:«از ماه‌ها قبل برای رسیدن محصول زحمت می‌کشیم. پاییز برای ما فصل نتیجه گرفتن از کار است. البته فروش محصول همیشه دغدغه اصلی است. اگر بازار مناسب باشد، زحمت کشاورز هم بهتر دیده می‌شود.»

عسل؛ محصولی که به زنبورها وابسته است

در کنار باغ‌ها، زنبورداری نیز بخشی از فعالیت اقتصادی برخی خانواده‌های روستایی است. عسل محلی علاوه بر مصرف خانوار، در صورت بسته‌بندی مناسب می‌تواند به یکی از محصولات قابل عرضه در بازارهای شهری تبدیل شود.

یک زنبوردار جوان درباره فعالیتش می‌گوید:«زنبورداری کار آسانی نیست. باید مراقب کندوها و شرایط آب‌وهوایی باشیم. چیزی که برای من اهمیت دارد این است که بتوانم محصول را با نام و بسته‌بندی مناسب به دست مشتری برسانم. فروش مستقیم کمک می‌کند ارتباط بهتری با خریدار داشته باشیم.»

لبنیات محلی؛ طعم آشنای روستا

ماست، دوغ، کشک، پنیر و دیگر فرآورده‌های لبنی محلی همچنان در بسیاری از خانواده‌های روستایی جایگاه خود را دارند. تولید این محصولات در برخی خانواده‌ها، به‌ویژه برای زنان روستایی، بخشی از فعالیت روزانه و اقتصادی محسوب می‌شود.

«شیر که از دام به دست می‌آید، اگر درست فرآوری شود می‌تواند چند محصول مختلف داشته باشد. ما از گذشته این کار را بلد بودیم، اما امروز مسئله فقط تولید نیست؛ بسته‌بندی، بهداشت و پیدا کردن مشتری هم اهمیت زیادی دارد.»

او ادامه می‌دهد:«اگر بازار مطمئن وجود داشته باشد، زنان روستایی می‌توانند از همین کاری که در خانه انجام می‌دهند، درآمد مستقلی داشته باشند.»

گیاهان دارویی؛ محصولی از دل طبیعت

طبیعت لرستان ظرفیت قابل توجهی برای رویش گیاهان مختلف دارد و جمع‌آوری، فرآوری و بسته‌بندی برخی گیاهان دارویی نیز در زنجیره محصولات روستایی قرار می‌گیرد. با این حال، عرضه این محصولات نیازمند توجه به شیوه صحیح برداشت، خشک‌کردن، نگهداری و بسته‌بندی است.

یک جوان فعال در حوزه محصولات گیاهی می‌گوید:«امروز مردم فقط دنبال محصول نیستند؛ درباره کیفیت، نحوه تولید و بسته‌بندی هم سؤال می‌کنند. اگر بتوانیم محصولات گیاهی را اصولی بسته‌بندی کنیم و اطلاعات درست درباره آنها ارائه بدهیم، امکان فروش بیشتری داریم.»

دست‌هایی که می‌بافند و می‌سازند

در کنار محصولات کشاورزی و دامی، صنایع‌دستی بخشی دیگر از اقتصاد روستاهای لرستان است. بافت، دوخت و تولید محصولات دست‌ساز، علاوه بر حفظ بخشی از مهارت‌های بومی، می‌تواند برای زنان و جوانان فرصتی برای درآمدزایی ایجاد کند.

یک هنرمند زن روستایی درباره کار خود می‌گوید:«این کار برای ما فقط یک هنر نیست؛ بخشی از درآمد خانواده هم از همین راه تأمین می‌شود. مشکل اصلی این است که محصول دست‌ساز زمان زیادی می‌برد، اما مشتری همیشه ارزش واقعی زمانی را که برای تولید آن صرف شده، نمی‌داند.»

او می‌گوید فروش در فضای مجازی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای معرفی صنایع‌دستی ایجاد کند:«وقتی عکس کار را در فضای مجازی می‌گذاریم، ممکن است کسی از شهر دیگری سفارش بدهد. این یعنی بازار ما دیگر فقط به روستا یا شهر نزدیک محدود نیست.»

جوان‌هایی که می‌خواهند روستا را ترک نکنند

یکی از مسائل مهم در اقتصاد روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جوان است. برخی جوانان تلاش می‌کنند با تکیه بر محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی یا فروش اینترنتی، کسب‌وکار خود را در همان منطقه محل زندگی‌شان شکل دهند.

جوان روستایی می گوید: «خیلی از جوان‌ها اگر درآمد مناسبی داشته باشند، ترجیح می‌دهند در محل زندگی خودشان کار کنند. اما برای این کار فقط تولید کافی نیست. باید بازار فروش، آموزش، سرمایه اولیه و امکان بسته‌بندی و ارسال محصول هم وجود داشته باشد.»

او معتقد است محصولات روستایی زمانی می‌توانند به یک کسب‌وکار پایدار تبدیل شوند که تولیدکننده از مرحله تولید تا فروش، مسیر مشخصی داشته باشد.

زنانی که تولید را به درآمد تبدیل می‌کنند

در بسیاری از فعالیت‌های روستایی، زنان در بخش‌هایی مانند فرآوری محصولات کشاورزی، تولید لبنیات، صنایع‌دستی، بسته‌بندی و فروش نقش دارند؛ فعالیت‌هایی که گاهی از خانه آغاز می‌شود اما می‌تواند به یک کسب‌وکار کوچک تبدیل شود.

یک فعال حوزه تولید روستایی درباره نقش زنان می‌گوید:«اگر آموزش و بازار در اختیار زنان قرار بگیرد، خیلی از کارهایی که به‌صورت سنتی در خانه انجام می‌شود، می‌تواند شکل اقتصادی پیدا کند. مهم این است که تولیدکننده بداند محصولش را کجا و با چه قیمتی بفروشد.»

پاییز؛ فصل دیده‌شدن تولید روستایی

سیب‌های برداشت‌شده از باغ، عسل تولیدشده در کندوها، لبنیات محلی، گیاهان دارویی و صنایع‌دستی، هرکدام داستانی از زندگی و کار روستایی را روایت می‌کنند. پشت هر محصول، ساعاتی از کار یک خانواده، یک زن، یک جوان یا یک تولیدکننده محلی قرار دارد.

اما تبدیل این تولید به درآمد پایدار، به عواملی فراتر از خود محصول وابسته است؛ از دسترسی به بازار و بسته‌بندی مناسب گرفته تا آموزش، حمل‌ونقل، معرفی محصول و ایجاد اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده.

پاییز لرستان از این منظر فقط فصل برداشت نیست؛ فصل نمایش توان تولید روستاهاست. محصولاتی که اگر درست معرفی و عرضه شوند، می‌توانند علاوه بر حفظ بخشی از میراث و فرهنگ محلی، سهم بیشتری در اقتصاد خانواده‌های روستایی داشته باشند.

در نهایت، قصه این محصولات قصه دست‌هایی است که تولید می‌کنند؛ دست زنانی که می‌بافند و فرآوری می‌کنند، جوانانی که می‌فروشند و ایده‌های تازه دارند، و خانواده‌هایی که تلاش می‌کنند زندگی و درآمدشان را به زمین، دام، طبیعت و هنر بومی گره بزنند.