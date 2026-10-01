معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان واجد شرایط سکونت در روستا‌ها مشمول واگذاری زمین می‌شوند.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی  و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح شرایط واگذاری زمین به متقاضیان در روستاها گفت: متقاضیانی که متأهل بوده، فاقد زمین یا واحد مسکونی باشند و سابقه سکونت پنج‌ساله در شهر خود داشته باشند، در اولویت واگذاری زمین قرار می‌گیرند.

 معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص فراخوان واگذاری زمین به متقاضیان اظهار کرد: در مورد افرادی که قصد دارند در روستاهای آباء و اجدادی خود سکونت کنند، شرایطی برای واجد شرایط شدن متقاضیان در نظر گرفته شده است.

 وی افزود: متقاضیان باید متأهل باشند، فرم «ج» سبز داشته باشند، فاقد زمین یا واحد مسکونی باشند و همچنین پنج سال سابقه سکونت در آن روستا را داشته باشند.

 طاهرخانی ادامه داد: پس از احراز شرایط، زمین برای ساخت مسکن در اختیار این متقاضیان قرار می‌گیرد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح در روستاهای کشور گفت: در حال حاضر برای حدود ۱۴۰۰ روستا تأمین زمین انجام شده و برای سایر روستاها نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
تمرکز بر واحدهای کوچک‌متراژ/ تسهیلات ارزان‌قیمت با شرط رعایت الگوی مصرف
اجرای فاز دوم مسکن استیجاری/ واگذاری واحدهای سازمانی دستگاه‌ها آغاز شد + فیلم
تورم اجاره ۳۲.۸ درصد؛ تورم عمومی ۸۹.۸ درصد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
آخرین اخبار
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
روند بازگشت ارز صادراتی در حال انجام است/ پیگیری رفع تعهدات ارزی سال گذشته
برخی افزایش قیمت کالاها قابل توجیه نیست/بازرسی‌ها متمرکز می‌شود
وزیر اقتصاد: رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ به زودی مشخص می‌شود
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب چالوس و تهران-شمال
ورود موج جدید بارشی از روز جمعه
تأمین برق صنایع بیش از دیماند قراردادی برای مهرماه تسهیل شد
امکان تولید حداکثری برای مشترکان صنعتی فراهم شد
۶ مدل خودروی وارداتی عرضه شد/ ۱۰ مهر آخرین مهلت ثبت نام
معاملات فردای بورس در مسیر تقاضا؛ ورود پول حقیقی چه می‌گوید؟
رایزنی ها برای بازگشایی مرزهای هوایی در حال انجام است
تسهیل در تجارت از طریق همسویی نظام اندازه‌شناسی کشور با شبکه بین‌المللی
راهکار‌های قانونی تأمین مالی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم
اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز، رمزارزها و فعالیت سکوهای مبادلاتی ممنوع است
واکنش اتابک به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا: حرف‌هایش منطق عقلی ندارد
تورم اجاره ۳۲.۸ درصد؛ تورم عمومی ۸۹.۸ درصد
مدنی‌زاده: ایران و چین به سوی فصل نوینی از مشارکت راهبردی گام برمی‌دارند
واریز ۴۱.۸ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران؛ مجموع پرداختی به ۳۹۰.۲ همت رسید
۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۷۳.۶ درصد شد/ درآمد سالانه هر خانوار ایرانی چند؟
شریان‌های دریایی ایران با وجود تحریم‌ها، زنده و جاری است
هیچ مجوزی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان صادر نشده است
بیش از ۸.۳ میلیون فقره چک در مرداد ماه در سامانه چکاوک مبادله شد
ایران و روسیه برای مدیریت پایدار جنگل توافق کردند
طرح جامع پرورش ۱۰۰۰ مدیر حرفه‌ای و ارشد کلید خورد
قیمت گواهی اسقاط از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
کشت گندم در استان‌های سردسیر و شمال غرب آغاز شد