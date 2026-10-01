باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح شرایط واگذاری زمین به متقاضیان در روستاها گفت: متقاضیانی که متأهل بوده، فاقد زمین یا واحد مسکونی باشند و سابقه سکونت پنج‌ساله در شهر خود داشته باشند، در اولویت واگذاری زمین قرار می‌گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص فراخوان واگذاری زمین به متقاضیان اظهار کرد: در مورد افرادی که قصد دارند در روستاهای آباء و اجدادی خود سکونت کنند، شرایطی برای واجد شرایط شدن متقاضیان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: متقاضیان باید متأهل باشند، فرم «ج» سبز داشته باشند، فاقد زمین یا واحد مسکونی باشند و همچنین پنج سال سابقه سکونت در آن روستا را داشته باشند.

طاهرخانی ادامه داد: پس از احراز شرایط، زمین برای ساخت مسکن در اختیار این متقاضیان قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح در روستاهای کشور گفت: در حال حاضر برای حدود ۱۴۰۰ روستا تأمین زمین انجام شده و برای سایر روستاها نیز اقدامات لازم در حال انجام است.