باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به اظهارات روته در اجلاس دفاع و فضا در بروکسل که گفته بود «اروپا نتوانست توانمندی هسته‌ای ایران را از بین ببرد»، نوشت: «این آقا مدعی است که عالی‌ترین مقام اداری ناتو است. با توجه به اظهاراتش، او هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. سطح حرفه‌ای‌گری یا فقدان حرفه‌ای‌گری در غرب واقعاً یک فاجعه است.»

مارک روته، دبیرکل ناتو که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید تلاش کرده مواضعی نزدیک به او اتخاذ کند روز چهارشنبه با اشاره به جنگ ایران گفت که «کاملاً ضروری بود که آمریکا وارد رویارویی با ایران شود».

روته در مصاحبه‌ای در حاشیه نشست دفاعی و فضایی یورونیوز مدعی شد فقط آمریکا «قادر بود توانمندی هسته‌ای ایران را از بین ببرد».

منبع: تاس