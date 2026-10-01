فوق ستاره پرتغالی از جمع ملی پوشان این کشور جدا شد تا تیم را در بازی آتی همراهی نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو به دلیل مشکلاتی که با سرمربی این تیم داشت از اردوی پرتغالی‌ها خارج شد.

دو آگیره، خبرنگار معروف، درباره جدایی رونالدو از تیم ملی اطلاعات بیشتری داده است. این خبرنگار مشهور گفته است: بعد از اینکه ژسوس، رئیس فدراسیون و رونالدو جلسه گذاشتن، ژسوس قول داده تو نشست خبری عذرخواهی کنه و در مورد وضعیت رونالدو کامل توضیح بده و بگه از بازی‌های بعدی شرایط عادی می‌شود.  

همه‌چیز تو جلسه خوب تموم شد ولی تو نشست خبری، ژسوس گفت من همه‌کاره تیم هستم و چیزای دیگه‌ای گفت که رونالدو رو شوکه کرد. ژسوس کاملا خلاف حرفاش تو جلسه عمل کرد. رونالدو حس کرد بهش خیانت شده و برای همین وسایلش رو جمع کرد و رفت.

این اقدام رونالدو در حالی است که برخی رسانه‌های این کشور مدعی هستند رونالدو برای ترک اردوی تیم ملی با ۶ ماه محرومیت رو‌به‌رو خواهد شد و احتمال می‌رود برای این بازیکن جریمه مالی نیز در نظر گرفته شود.

رونالدو ۲۳۳ بازی ملی در کارنامه دارد. او از ۲۰۰۳ به عضویت تیم ملی بزرگسالان پرتغال درآمد و حدود ۱۴۶ گل ملی در کارنامه او به ثبت رسیده است.

برچسب ها: کریستیانو رونالدو ، تیم ملی پرتغال
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