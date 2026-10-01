باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه محمدی _ مرتضی کرمی اظهار کرد: در مجموع طی شش ماه نخست امسال، یکهزار و ۵۴ مأموریت توسط نیروهای آتشنشانی سنندج انجام شد که یکهزار و ۲۱ مأموریت در محدوده شهری و ۳۳ مأموریت خارج از محدوده شهر بوده است.
وی افزود: از مجموع حوادث ثبتشده در محدوده شهری، ۳۴۹ مورد مربوط به آتشسوزی و ۶۷۲ مورد مربوط به عملیات امداد و نجات بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج ادامه داد: در بخش آتشسوزیها، فضای سبز، مزارع، مراتع و جنگلها با ۲۲۷ مورد بیشترین سهم را داشته است. پس از آن، آتشسوزی واحدهای مسکونی با ۳۹ مورد، خودرو و ماشینآلات با ۳۴ مورد، تأسیسات و راهها با ۱۶ مورد، تأسیسات شهری و واحدهای تجاری هر کدام با ۱۲ مورد، انبارها با ۶ مورد و واحدهای صنعتی با سه مورد قرار دارند.
وی با اشاره به عملیات امداد و نجات انجامشده در این مدت گفت: آسانسور با ۳۰۳ مورد و گرفتاری ناشی از حیوانات وحشی و موذی با ۲۵۶ مورد، بیشترین موارد عملیات امدادی را به خود اختصاص دادهاند.
کرمی اضافه کرد: محبوس شدن در اماکن با ۶۰ مورد، گیرکردن انگشت با ۱۲ مورد، اقدام به خودکشی با هشت مورد و سقوط از ارتفاع با ۶ مورد از دیگر عملیات امدادی ثبتشده در این مدت بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج بیان کرد: در شش ماه نخست امسال همچنین مواردی از سقوط آسانسور، سقوط درخت و چاه، رانش آوار، انفجار گاز، تصادف، آبگرفتگی و سیلاب و سایر حوادث در سامانه سازمان آتشنشانی سنندج ثبت شده است.
کاهش چشمگیر آتشسوزیهای آبیدر
وی با اشاره به وضعیت آتشسوزیهای ارتفاعات آبیدر سنندج گفت: سال گذشته ۳۸ مورد آتشسوزی در محدوده آبیدر به ثبت رسید، در حالی که امسال تاکنون سه مورد آتشسوزی در این منطقه رخ داده که با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی مهار شده است.
کرمی افزود: کنترل و مهار سریع آتشسوزیهای رخداده در آبیدر، نیازمند همکاری شهروندان و رعایت جدی نکات ایمنی، بهویژه در فضاهای طبیعی و پوششهای گیاهی است.
تنها ۲۰ درصد تماسهای شهروندان واقعی است
وی همچنین با اشاره به تماسهای شهروندان با سامانه آتشنشانی گفت: تنها حدود ۲۰ درصد تماسهای تلفنی برقرارشده با سازمان آتشنشانی واقعی و مرتبط با حوادث است و حدود ۸۰ درصد تماسها غیرواقعی یا فاقد مأموریت عملیاتی هستند.
کرمی تأکید کرد: تماسهای غیرواقعی علاوه بر اشغال خطوط ارتباطی و افزایش زمان پاسخگویی، میتواند موجب تأخیر در امدادرسانی به افرادی شود که واقعاً در شرایط اضطراری قرار دارند؛ بنابراین شهروندان باید از تماسهای غیرضروری با سامانه آتشنشانی خودداری کنند.
ثبت بیش از ۱۷ هزار نفرساعت آموزش ایمنی
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در ادامه با اشاره به اقدامات آموزشی سازمان گفت: در سال ۱۴۰۵، مجموع آموزشهای درونسازمانی و برونسازمانی سازمان به ۱۷ هزار و ۲۹۳ نفرساعت رسید.
وی افزود: از مجموع آموزشهای انجامشده، ۹ هزار و ۱۰۳ نفرساعت در بخش آموزشهای برونسازمانی بوده که یکهزار و ۱۰۳ نفرساعت آن به کارکنان ادارات و دستگاههای دولتی و هشت هزار نفرساعت نیز به سایر گروهها اختصاص داشته است.
کرمی ادامه داد: در بخش آموزشهای درونسازمانی نیز هشت هزار و ۱۹۰ نفرساعت آموزش انجام شده است.
۲۰ مصدوم و سه فوتی در حوادث
وی با اشاره به آمار مصدومان و فوتیهای حوادث گفت: در این مدت ۲۰ نفر در حوادث مختلف مصدوم و سه نفر نیز جان خود را از دست دادند که ۱۶ مورد از مصدومان مربوط به حوادث تصادفی و چهار مورد مربوط به سایر حوادث بوده است.
کرمی افزود: در نیمه نخست سال جاری ۳۶۴ مورد استقرار خودروهای عملیاتی ثبت شده و مجموع زمان استقرار این خودروها به یکهزار و ۱۹۶ ساعت رسیده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در ادامه به خدمات مرتبط با کپسولهای آتشنشانی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۷۶ مورد شارژ انواع کپسول انجام شده که شامل ۱۱۱ مورد شارژ کپسولهای خانگی و ۱۶۵ مورد کپسولهای دستگاههای صنعتی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی، رعایت اصول پیشگیرانه و همکاری شهروندان با نیروهای آتشنشانی میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث، سرعتبخشی به عملیات امدادرسانی و کاهش خسارتهای جانی و مالی داشته باشد.