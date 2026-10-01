راهکار‌های موثری برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه تلویزیونی به راه‌هایی برای ترغیب کودکان به انتخاب خوراکی‌های سالم پرداخت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: متخصص تغذیه ، خورد و خوراک ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
راهکار رفع ثابت ماندن وزن در زمان داشتن رژیم غذایی + فیلم
تغذیه سالم سبب بهبود یادگیری دانش آموزان/ لزوم مصرف صبحانه
ضرورت تغذیه و خواب سالم برای پیشگیری از چاقی/ ممنوعیت مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
توقف پذیرش رشته متخصص طب سالمندی/ سالمند شدن ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰
نقشه راه اقامه نماز در مدارس؛ از تجهیز نمازخانه‌ها تا پیوند مسجد و مدرسه
راهکار‌هایی برای ترغیب کودکان به تغذیه سالم + فیلم
بهترین انتخاب‌ها برای تامین انرژی کودک در مدرسه + فیلم
بسیاری از داروهای حیاتی در اولویت تأمین قرار دارند/ نمی‌توان کمبود را فقط به تحریم نسبت داد