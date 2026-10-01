فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تخریب ۵۷ مقر انتظامی استان توسط دشمن در جنگ اخیر، تصریح کرد: دشمن با بمباران مراکز انتظامی استان به دنبال خسارت جانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمیفر؛ فرمانده انتظامی لرستان، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان به مناسبت هفته فراجا، در محل انتظامی استان، اظهار کرد: شعار امسال هفته انتظامی به نام پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز مزین شده است.
وی خاطرنشان کرد: پلیس مجاهد یعنی پلیس مؤمن، متعهد احترامبرانگیز، پلیسی که مؤثر در ایجاد تعادل در ارکان انتظام و همهجانبه که مصلح، مقتدر و امین است.
فرمانده انتظامی لرستان، ارائه خدمات، مردمیاری، نقشآفرینی در حوزه انتظامی به جهت تأمین امنیت پایدار برای مردم را از مهمترین رسالتهای این مجموعه عنوان کرد.
هاشمیفر با بیان اینکه پلیس مجاهد تا پای جان برای مردم و وطن میایستد، گفت: پلیس مجاهد نسبت به همه حوزهها نقشآفرین و مسئولساز است.
وی ادامه داد: پلیس در جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم و دستگاههای مسئول مجاهدانه ایستاد و اجازه هیچگونه خلل امنیتی را نداد. کمااینکه در کودتای شهری در دیماه سال گذشته نیز، با جانفشانی، اجازه تحقق اهداف پلید دشمن بهوسیله اغتشاشگران داده نشد.
فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه این استان یکی از کانونهای اصلی دشمن برای ایجاد آشوب بود، افزود: بااینوجود با ایفای نقش همهجانبه پلیس مجاهد، اجازه تحقق هیچ هدفی به دشمن داده نشد.
هاشمیفر با اشاره به تخریب ۵۷ مقر انتظامی استان توسط دشمن، تصریح کرد: دشمن با بمباران مراکز انتظامی استان به دنبال خسارت جانی بود، اما به لطف خدا و تدابیر انجام شده، هیچگونه تلفات جانی از ما گرفته نشد.
وی با تأکید بر اینکه مقتدر و باصلابت کماکان در میدان حضور دارد، گفت: اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه، جنگ شهری و جنگ رمضان محقق نشد و نخواهد شد.
منبع: فارس