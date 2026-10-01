رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر ضرورت انس با قرآن گفت: ترویج قرآن را با اهتمام ویژه در سازمان پیگیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی صبح امروز در سی‌وسومین اجلاسیه سراسری نماز که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از توصیه‌هایی که همواره به دوستان و همکاران خود دارم، درخواست مداوم توفیق از خداوند برای فهم قرآن و حفظ ارتباط با این کتاب الهی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر ضرورت انس و ارتباط مستمر با قرآن کریم گفت: باید همواره از خداوند متعال توفیق فهم عمیق و روشن مفاهیم قرآن و عمل به آموزه‌های آن را مسئلت کنیم.

وی با اشاره به بیانیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در این اجلاس افزود: این بیانیه شیوا می‌تواند موجب فهم عمیق‌تر و روشن‌تر مفاهیم قرآن شود و لازم است ارتباط با قرآن در زندگی روزمره مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: از حدود سه سال پیش در سازمان انرژی اتمی توصیه شده است که روزانه یک ساعت به تلاوت و ترجمه قرآن اختصاص داده شود و این برنامه در مجموعه دنبال می‌شود.

اسلامی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۳ همچنین برنامه‌ای برای تهیه و مطالعه کتاب «تفسیر نور» حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در سازمان اجرا شده و در این زمینه مسابقه نیز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در سازمان انرژی اتمی با اهتمام ویژه دنبال می‌شود، گفت: امیدواریم خداوند متعال توفیق تداوم این مسیر و تعمیق و گسترش بیشتر مفاهیم قرآن را به ما عطا کند.

برچسب ها: فعالیت های قرآنی ، انرژی اتمی
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ترویج قرآن را با اهتمام ویژه در سازمان انرژی اتمی دنبال می‌کنیم
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