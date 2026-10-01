باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: به اطلاع هموطنان میرساند به منظور تحقق اهداف هوشمندسازی نظام توزیع، اجرای آزمایشی طرح «شناسهدار کردن کارتهای اضطرار» در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران آغاز شده است.
در حال حاضر ۴۰ درصد از سهم سوختگیری کشور از طریق کارتهای اضطرار جایگاهها انجام میشود که با اجرای این طرح تسهیل حداکثری در سوختگیری، حذف صفهای انتظار، رفع تصدیگری جایگاهداران، ایجاد شفافیت در دادههای هویتی و مکانی و همچنین بسترسازی برای اعمال سیاستهای بهینه مدیریت مصرف و جلوگیری از انحراف مصرف صورت میپذیرد.
در فرآیند جدید جایگزین شده، متقاضی میتواند با قرار دادن کارت بانکی شخصی خود در دستگاه کارتخوان (POS) و پس از احراز هویت، سوختگیری را بدون واسطه و با سرعت بیشتری انجام دهد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ضمن قدردانی از همراهی، مشارکت و صبوری مردم شریف در اجرای این مرحله از طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطرار جایگاهها، اطمینان میدهد تمامی اقدامات صورتگرفته در راستای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از سرمایههای ملی است و همچنین اشکالهای مرحله آزمایشی به زودی مرتفع میگردد.