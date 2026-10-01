باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از پیشبینی برداشت ۱۳ هزار و ۳۵۰ تن محصول کیوی از از باغات این شهرستان در امسال خبر داد و گفت: با توجه به پایشهای کارشناسی انجامشده در باغات شهرستان، سطح زیر کشت کیوی به ۴۴۵ هکتار رسیده است که ۵۷۱ نفر بهرهبردار و باغدار در این حوزه به فعالیت اشتغال دارند.
او ارزش اقتصادی محصول کیوی تولیدی در شهرستان بابل را بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: با توجه به ویژگیهای کیفی کیوی بابل، شامل درشتی، یکنواختی میوه، بازارپسندی مطلوب و خاصیت انبارداری مناسب، این محصول جایگاه ویژهای در سبد اقتصادی کشاورزان منطقه به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به فرآیند برداشت و نگهداری محصول، گفت: برداشت کیوی در آبانماه انجام میشود و این محصول قابلیت نگهداری در سردخانه و انبار را به مدت ۳ تا ۴ ماه داراست که این ویژگی، توان صادراتی و قدرت مانور باغداران در مدیریت عرضه به بازار را به شکل قابلتوجهی افزایش میدهد.
شهیدیپور در پایان با تبیین اهمیت این حوزه در اقتصاد کشاورزی شهرستان، افزود: توسعه کشت کیوی به عنوان یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا، گامی موثر در جهت تحقق کشاورزی اقتصادی و پایدار است.
مدیریت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، علاوه بر ارائه مشاورههای فنی و نظارت بر مراحل داشت و برداشت، بسترهای لازم برای تسهیل فرآیند فروش و بهرهمندی کشاورزان از ارزش افزوده واقعی محصولاتشان را فراهم میآورد تا ضمن تقویت امنیت درآمدی باغداران، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر زنجیره ارزش محصولات باغی در شهرستان بابل باشیم.