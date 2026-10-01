باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا صدقیان، مدیر دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل آب شهر مشهد در بازدید خبرنگاران از مرکز مهاب، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این مرکز بیان کرد: در سال‌های ۸۵ و ۸۶ مشهد با بحران آب مواجه شد و در مقطعی آب شهر جیره‌بندی شد؛ به‌گونه‌ای که برخی شهروندان روزانه حدود هشت ساعت با محدودیت تأمین آب مواجه بودند.

او افزود: پس از آن بحران، آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده نشان داد که یکی از مشکلات اصلی، نبود یک مرکز فرماندهی منسجم برای مدیریت شبکه آب شهر است؛ چراکه مناطق مختلف به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند و همین موضوع در مدیریت هیدرولیکی و پایش و راهبری شبکه مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

او با بیان اینکه مرکز فرماندهی آب مشهد به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند، گفت: تأمین و توزیع آب در سطح شهر از این مرکز رصد می‌شود و علاوه بر ارتباطات درون‌سازمانی، ارتباط با دستگاه‌هایی مانند استانداری، پلیس و شهرداری نیز در مواقع مورد نیاز برقرار است.

او ادامه داد: طی حدود ۲۰ سال گذشته، علاوه بر مرکز اصلی، مراکز فرعی نیز در مناطق مختلف ایجاد شده‌اند تا مدیریت شبکه به شکل یکپارچه و در قالب یک ساختار فرماندهی انجام شود.

مدیر دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل آب شهر مشهد افزود: یکی از ابزار‌های اصلی این مرکز، سامانه نرم‌افزاری است که امکان پایش لحظه‌ای وضعیت شبکه، محل بروز حوادث، اعزام گروه‌های عملیاتی و وضعیت ترافیکی مسیر‌ها را فراهم می‌کند.

صدقیان گفت: با استفاده از این سامانه، اگر در یک منطقه حجم حوادث و مشکلات بیشتر از ظرفیت نیروی انسانی همان منطقه باشد، موضوع در مرکز فرماندهی مشخص شده و می‌توان از اکیپ‌های مناطق دیگر برای کمک به منطقه مورد نظر استفاده کرد در واقع تلاش شده است مدیریت شبکه از حالت جزیره‌ای خارج و به یک ساختار واحد فرماندهی تبدیل شود.

مدیر دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل آب شهر مشهد درباره نحوه مدیریت مخازن آب نیز اظهار کرد: آب ورودی به شهر ابتدا وارد مخازن می‌شود و سپس از طریق شبکه توزیع به دست مشترکان می‌رسد؛ بنابراین مدیریت و ایجاد تعادل در میزان آب مخازن از اهمیت بالایی برخوردار است مخازن شهر مشهد به یکدیگر متصل هستند و با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های کنترلی می‌توان آب را در مدت زمان کوتاه از یک مخزن به مخزن دیگر منتقل کرد.

او ادامه داد: این فرآیند با استفاده از شیر‌های برقی و تجهیزات هوشمند انجام می‌شود. در گذشته برای تغییر وضعیت شیر‌ها باید اکیپ‌های عملیاتی به محل اعزام می‌شدند، اما اکنون بسیاری از این عملیات از مرکز فرماندهی و به‌صورت از راه دور انجام می‌شود. کارشناسان مستقر در مرکز می‌توانند بر اساس شرایط شبکه، میزان باز یا بسته شدن شیر‌ها را تعیین و فرمان لازم را از طریق بستر مخابراتی به تجهیزات ارسال کنند.

مدیر دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل آب شهر مشهد یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را مدیریت فشار شبکه عنوان کرد و گفت: پس از مدیریت و بالانس مخازن، کنترل فشار در شبکه توزیع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه افزایش بیش از حد فشار می‌تواند موجب افزایش مصرف و هدررفت آب شود نقاط مهم و بحرانی شبکه شناسایی شده و تجهیزات کنترلی در این نقاط نصب شده است تا امکان پایش و مدیریت فشار فراهم شود.

او با اشاره به گستردگی شبکه توزیع آب مشهد اظهار کرد: شبکه توزیع آب این شهر حدود ۶ هزار کیلومتر طول دارد و به همین دلیل امکان کنترل همه نقاط به شکل مستقیم وجود ندارد؛ بنابراین نقاط کلیدی و حساس شناسایی و از طریق آنها بخش‌های مختلف شبکه مدیریت می‌شوند.

او در ادامه به روند بومی‌سازی تجهیزات کنترل شبکه آب اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به دلیل افزایش هزینه‌ها، مشکلات تأمین تجهیزات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، روند اجرای برخی پروژه‌ها با چالش مواجه شد در آن مقطع به جای توقف کامل پروژه، مجموعه آب مشهد به سمت استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان حرکت کرد و تلاش شد بخشی از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور طراحی و تولید شود.

مدیر دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل آب شهر مشهد تأکید کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها به خرید محصول تولیدشده محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن ایجاد زمینه برای شکل‌گیری و رشد شرکت‌هایی است که بتوانند تجهیزات مورد نیاز صنعت را طراحی و تولید کنند.

او خاطرنشان کرد: ساخت تجهیزات کنترل شبکه آب از حساسیت بالایی برخوردار است؛ چراکه عملکرد نادرست یک تجهیز می‌تواند در زمان ارسال فرمان برای باز یا بسته شدن شیرها، پیامد‌های جدی برای تأمین آب یک منطقه داشته باشد به همین دلیل تجهیزات تولید داخل باید آزمایش‌ها و استاندارد‌های لازم را پشت سر بگذارند تا از عملکرد صحیح و قابل اعتماد آنها اطمینان حاصل شود.

او در پایان با اشاره به تجربه حدود ۲۰ ساله مدیریت هوشمند شبکه آب مشهد اظهار کرد: هدف اولیه این پروژه عبور از بحران و ایجاد یک سیستم قابل اتکا برای مدیریت شبکه بود، اما با گذشت زمان، این زیرساخت به سمت استفاده گسترده‌تر از فناوری، پایش آنلاین، کنترل از راه دور و بومی‌سازی تجهیزات حرکت کرده است.

مدیر دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل آب شهر مشهد افزود: با توجه به کاهش منابع آبی، افزایش جمعیت و رشد نیاز و توقعات مصرف‌کنندگان، استفاده از فناوری و مدیریت هوشمند شبکه برای افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب اهمیت بیشتری پیدا کرده است.