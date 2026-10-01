باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در دیدار مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با مدیرکل و معاونان رسانه استانی، بر ضرورت همافزایی برای مدیریت هوشمند حوادث غیرمترقبه و ارتقای فرهنگ ایمنی تأکید شد.
امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس، در این نشست با بیان اینکه نگاه رسانه ملی به شرایط بحرانی، فراتر از اطلاعرسانی صرف و در قامت یک «قرارگاه عملیاتی» است، گفت: مدیریت بحران در رسانه نباید محدود به زمان وقوع حادثه باشد؛ بلکه آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی پیش از حوادث، اولویت اصلی ما برای افزایش آمادگی جامعه است.
او با اشاره به نبرد رسانهای در شرایط اضطراری افزود: در شرایطی که جریانهای معاند و رسانههای جعلی با هدف القای ترس و تشویش، به دنبال «فیکنیوز» سازی هستند، رادیو و تلویزیون با تکیه بر اطلاعات دقیق و متقن، نقش مرجعیت مدیریت افکار عمومی را ایفا میکند تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
رئوف بر ضرورت تعامل حداکثری و همراهی تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران استان با رسانه ملی تأکید کرد.
برگزاری مانور بزرگ زلزله در شیراز و صدرا
غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز ضمن تقدیر از عملکرد رسانه استانی، از برگزاری مانور بزرگ زلزله در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه خبر داد و تصریح کرد: این تمرین امدادی با فرض وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در دو مرحله نشست تخصصی و تمرین میدانی در شهر صدرا، با هدف ارزیابی دقیق توان عملیاتی دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد.
او با اشاره به پیشبینی بارشهای پاییزی متأثر از پدیده «النینو» و تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با آن، گفت: رویکرد امسال ما «رصد هوشمند و اقدامات پیشدستانه» است. در همین راستا، ۳۹۷ نقطه گلوگاه و حادثهخیز در استان شناسایی شده و دستورالعملهای فنی برای ایمنسازی سازهها و لایروبی مسیلها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
شایان ذکر است در حاشیه این نشست، یک مانور عملیاتی مشترک با هدف ارزیابی سطح هماهنگی میان صداوسیما و ستاد مدیریت بحران اجرا شد تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت، زیرساختهای رسانهای استان برای پوشش مناسب حوادث احتمالی تقویت شود.