باشگاه خبرنگاران جوان - فریده اسدی با اشاره به چالشهای پیش آمده از سال ۱۳۹۸ و استعفاهای دستجمعی اعضای هیاتمدیرههای پیشین که انجمن را بارها تا آستانه انحلال پیش برده بود، اظهار کرد: با برگزاری انتخابات در آبانماه ۱۴۰۳، فعالیت دوره جدید انجمن با هدف انسجامبخشی به جامعه راهنمایان گردشگری استان آغاز شد.
او مهمترین اقدامات و دستاوردهای این دوره را در بخش توسعه زیرساختها و استقرار به شرح زیر اعلام کرد: از جمله اقدامات میتوان به تامین دفتر انجمن در ارگ کریمخان زند به منظور ایجاد بستری شایسته برای فعالیت حرفهای اعضا و راهاندازی دفاتر استقرار برای راهنمایان در اماکن تاریخی حافظیه و سعدیه اشاره کرد.
رئیس هیاتمدیره انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری فارس با اشاره به بحث اشتغالزایی گفت: از جمله این اقدامات ایجاد اشتغال دائم برای بیش از ۵۰ نفر در قالب طرح استقرار اماکن مختلف و حدود ۶۰ راهنما در ایام نوروز ۱۴۰۴، به همراه تدوین آییننامه اجرایی این طرح با رای مستقیم راهنمایان است.
اسدی در خصوص عملکرد انجمن در بحث آموزش و رویدادها افزود: برگزاری ۲۵ دوره کارگاه، ۴۰ کلاس آموزشی و دهها اینفوتور تخصصی در حوزههای بافتگردی، میراث جهانی پارسه و پاسارگاد، آبراههها، ساسانیان، عیلامیان، باغها، صنایع دستی و هنرهای سنتی، برگزاری آیینهای روز راهنما، جشن مهرگان در تخت جمشید و شب یلدا از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش و رویداد است.
او در ادامه به عملکرد امور رفاهی و تسهیلات پرداخت و گفت: پیگیری و جذب وامهای بنیاد علوی و بانک صادرات برای راهنمایان (در مرحله پرداخت و واریز تدریجی) و ارائه تخفیفات و معرفینامههای رسمی به ارگانها و بانکها از جمله اقدامات صورت گرفته است.
اسدی افزود: اقدامات صنفی و تخصصی ما شامل مواردی، چون تعیین تکلیف و تسریع روند مصاحبههای فنی ۱۱ دوره با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، تشکیل کارگروه ویژه تورهای ورودی (اینکامینگ) جهت امدادرسانی به مسافران خارجی در شرایط بحرانی، و ثبت طرح رویداد سالیانه «عزم راهنمایان فارس برای حفظ میراث ناملموس گویش و سنتهای شیرازی» بوده است.
او همچنین با اشاره به تکریم پیشکسوتان عرصه راهنمایی گردشگری از تصویب اعطای کارت عضویت دائمی افتخاری به راهنمایان بالای ۷۰ سال سن و بیش از ۱۰ سال سابقه کار خبر داد.
اسدی بر استمرار تلاشهای انجمن در جهت صیانت از حقوق صنفی راهنمایان و تعامل سازنده با دستگاههای ذیربط تاکید کرد.
منبع: میراث فرهنگی فارس