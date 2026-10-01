باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شگفتانه ایران به تهاجم احتمالی آمریکا + فیلم

ایران برنامه ریزی مناسبی برای مقابله با حملات احتمالی دشمن کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود.

مطالب مرتبط
شگفتانه ایران به تهاجم احتمالی آمریکا + فیلم
young journalists club

هوچی‌گری تمام‌عیار لندن علیه تهران + فیلم

شگفتانه ایران به تهاجم احتمالی آمریکا + فیلم
young journalists club

علت قطع روابط الجزایر با امارات + فیلم

شگفتانه ایران به تهاجم احتمالی آمریکا + فیلم
young journalists club

«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم
۱۳۷۶

شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم
۹۸۶

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم
۷۷۰

وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم
۱۱۶

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم
۲۶

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha