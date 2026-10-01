هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می‌تواند پیگرد‌های قانونی را برای تبلیغ‌کنندگان به دنبال داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تبلیغات در فضای مجازی و ارسال پیامک به افراد درخصوص اعطای وام و خرید و فروش آن، به آگاهی هموطنان می‌رساند این موارد با هدف کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و لازم است هموطنان از ارتباط با این سودجویان پرهیز کنند. همچنین در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می‌سازد.

لازم به ذکر است تسهیلات بانکی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب بانک مرکزی و از سوی شبکه بانکی به اشخاص حائز شرایط تعلق می‌گیرد و قابلیت خرید، فروش یا انتقال به غیر (جز در موارد خاص) را ندارد. 

همچنین، بر اساس ماده ۱۵ «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» ابلاغ شده به شبکه بانکی در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات، امتیاز‌های اخذ تسهیلات، انواع سپرده بانکی، مجوز‌های تاسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت و همچنین اجاره حساب ممنوع است. ماده ۴ این دستورالعمل نیز تاکید دارد که انجام هرنوع تبلیغات از طریق هر نوع رسانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین فعالیت مرتبط در این حوزه‌ها اشتغال دارند، ممنوع است.

در پایان تاکید می‌شود موارد تخلف افراد سودجو از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و اقدامات قانونی در این خصوص انجام می‌شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات
خبرهای مرتبط
بیش از ۸.۳ میلیون فقره چک در مرداد ماه در سامانه چکاوک مبادله شد
اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز، رمزارزها و فعالیت سکوهای مبادلاتی ممنوع است
نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۷۳.۶ درصد شد/ درآمد سالانه هر خانوار ایرانی چند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
آخرین اخبار
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
روند بازگشت ارز صادراتی در حال انجام است/ پیگیری رفع تعهدات ارزی سال گذشته
برخی افزایش قیمت کالاها قابل توجیه نیست/بازرسی‌ها متمرکز می‌شود
وزیر اقتصاد: رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ به زودی مشخص می‌شود
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب چالوس و تهران-شمال
ورود موج جدید بارشی از روز جمعه
تأمین برق صنایع بیش از دیماند قراردادی برای مهرماه تسهیل شد
امکان تولید حداکثری برای مشترکان صنعتی فراهم شد
۶ مدل خودروی وارداتی عرضه شد/ ۱۰ مهر آخرین مهلت ثبت نام
معاملات فردای بورس در مسیر تقاضا؛ ورود پول حقیقی چه می‌گوید؟
رایزنی ها برای بازگشایی مرزهای هوایی در حال انجام است
تسهیل در تجارت از طریق همسویی نظام اندازه‌شناسی کشور با شبکه بین‌المللی
راهکار‌های قانونی تأمین مالی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم
اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز، رمزارزها و فعالیت سکوهای مبادلاتی ممنوع است
واکنش اتابک به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا: حرف‌هایش منطق عقلی ندارد
تورم اجاره ۳۲.۸ درصد؛ تورم عمومی ۸۹.۸ درصد
مدنی‌زاده: ایران و چین به سوی فصل نوینی از مشارکت راهبردی گام برمی‌دارند
واریز ۴۱.۸ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران؛ مجموع پرداختی به ۳۹۰.۲ همت رسید
۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۷۳.۶ درصد شد/ درآمد سالانه هر خانوار ایرانی چند؟
شریان‌های دریایی ایران با وجود تحریم‌ها، زنده و جاری است
هیچ مجوزی برای کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان صادر نشده است
بیش از ۸.۳ میلیون فقره چک در مرداد ماه در سامانه چکاوک مبادله شد
ایران و روسیه برای مدیریت پایدار جنگل توافق کردند
طرح جامع پرورش ۱۰۰۰ مدیر حرفه‌ای و ارشد کلید خورد
قیمت گواهی اسقاط از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
کشت گندم در استان‌های سردسیر و شمال غرب آغاز شد