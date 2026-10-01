باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس پیشبینی هواشناسی هرمزگان، آسمان استان امروز نهم مهرماه صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است. در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات بهویژه شهرستانهای حاجیآباد و بشاگرد، رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
در مناطق دریایی نیز، به دلیل وزش باد با سرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج تا ۱۵۰ سانتیمتر، دریای عمان و تنگه هرمز مواج است. توصیه میشود از تردد شناورهای سبک صیادی و تفریحی اجتناب شود و سایر شناورها نیز تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
این شرایط جوی تا روز جمعه تداوم دارد و تردد شناورهای سبک در خلیجفارس تا ظهر شنبه باید با احتیاط کامل صورت گیرد. همچنین از ابتدای هفته آینده، ضمن کاهش رطوبت نسبی، دما در استان روند افزایشی ملایمی خواهد داشت.
منبع:هواشناسی هرمزگان