باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش و بررسی‌های انجام‌شده درباره تخلفات مالی در یکی از بانک‌های دولتی استان اردبیل، یک نفر از کارکنان این بانک به اتهام اختلاس و برداشت غیرقانونی وجوه، با دستور مقام قضایی دستگیر شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، میزان وجوهی که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفته، حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ با این حال، رقم نهایی تخلفات و میزان دقیق وجوه برداشت‌شده پس از تکمیل تحقیقات و بررسی اسناد و حساب‌های مرتبط مشخص خواهد شد.

ادامه تحقیقات برای تعیین میزان دقیق تخلفات

این فرد پس از انجام اقدامات قانونی و صدور قرار تأمین مناسب، روانه زندان شده و پرونده برای ادامه رسیدگی در بازپرسی ویژه دادسرای عمومی و انقلاب در حال بررسی است.

تحقیقات قضایی با هدف روشن شدن ابعاد کامل پرونده، شناسایی نحوه برداشت وجوه، تعیین میزان دقیق مبالغ، بررسی احتمال وجود افراد یا عوامل مرتبط و همچنین بازگرداندن وجوه به بیت‌المال ادامه دارد.

گفتنی است رسیدگی به این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و جزئیات بیشتر آن پس از تکمیل بررسی‌های قضایی و مشخص شدن ابعاد پرونده اعلام خواهد شد.

برخورد قاطع با فساد اقتصادی در شرایط جنگی

در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های ناشی از تحریم، مشکلات معیشتی و تبعات شرایط جنگی مواجه است، صیانت از منابع عمومی و بیت‌المال و برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه فساد اقتصادی و مالی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. برخورد قانونی با متخلفان، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری و اقتصادی داشته باشد.

انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی با بررسی دقیق ابعاد این پرونده، ضمن شناسایی تمامی عوامل و افراد احتمالی دخیل در تخلفات، نسبت به بازگرداندن کامل وجوه تضییع‌شده به بیت‌المال و اعمال مجازات قانونی اقدام کنند تا در شرایط حساس اقتصادی کشور، زمینه هرگونه سوءاستفاده از منابع مالی و عمومی به حداقل برسد.

منبع تسنیم