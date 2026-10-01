باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در سی و سومین اجلاس سراسری نماز در مشهد افزود: مدارس را باید مزین به صفوف نوجوانان نمازخوان شود و بیش و پیش از آن باید تبدیل به محل انس واقعی دانشآموزان با نماز شود نه صرفا محل برگزاری مناسک و این برترین تضمین برای سلامت آینده است.
وی از تدوین نقشه راه اقامه نماز در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: برای هر بخش برنامههای مرتبط و مجزایی تعریف شده و تمام هم و غم و ظرفیتهای موجود را به کار میگیریم تا اقامه نماز در تمام مدارس کشور بدون استثنا محقق شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نهادینهسازی نماز نیازمند همافزایی و مشارکت نهاد خانواده، مسجد، امامان جمعه و مدرسه است، افزود: بدون ایجاد حلقههای ارتباطی درست با این مؤلفههای مهم نمیتوانیم نماز را در وجود فرزندانمان نهادینه کنیم.
وی گفت: فرآیندهای دقیقی برای نهادینهسازی نماز طراحی شده است که این فرآیندها از شناخت و آگاهی شروع میشود تا انس، تمرین و موقعیتهای تربیتی ادامه مییابد. مهارتهای دعوت به نماز و حرکت بر مبنای اندیشه و عمل نیز از دیگر رویکردهای ماست.
کاظمی در خصوص انجام برخی برنامههای آموزش و پرورش در خصوص نماز گفت: محور اول، اصل برگزاری نماز در تمام مدارس کشور است که از تمام مدیران و متولیان مدارس مطالبه میکنیم. هماکنون بیش از ۶۷ هزار نماز جماعت در مدارس برگزار میشود و سازمان نوسازی نیز علاوه بر ساخت مدارس جدید با نمازخانه های مناسب، تجهیز مدارس فاقد نمازخانه را هم در دستور کار قرار داده است.
وی پیوند بین مسجد و مدرسه را محور دوم این رویکرد عنوان کرد و افزود: واقعیت آن است که در این حوزه عقب هستیم.
وی با بیان اینکه در این پیوند ۱۰ هزار مسجد و مدرسه در برنامههای ما هدفگذاری شدهاند که اندک است و در رویکرد جدید در مجتمعهایی که میسازیم به سمت مساجد محله حرکت میکنیم.
کاظمی محور بعدی را فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، انگیزشی و تجلیلی دانست و اظهار کرد: در بیش از ۶۰ هزار مدرسه اجلاسیههای نماز دانشآموزی برگرفته از اجلاس سراسری برگزار شده و در ۳۲ استان این کار بسیار ارزشمند که خود اقدامی در راستای فرهنگسازی، ترویج و توسعه اقامه نماز است، در دستور کار قرار گرفته است.
وی مهمترین بخش مورد نیاز جوانان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلی این اجلاس را معرفتافزایی و فعالیتهای شناختی نسبت به نماز دانست و گفت: فرزندان باید نسبت به فلسفه نماز، اثرات و پیامدهای نماز در زندگی مادی و معنوی و عقوبتهای ترک آن آشنا شوند.
وی گفت: همکاران ما با ابتکار بسیار خوبی، افراد دغدغهمند و دلسوز حوزه نماز را به صورت افتخاری به عنوان راهبران نماز در مدارس کشور انتخاب کردهاند که تمام مدارس کشور را پوشش داده، آسیبشناسی، کمک و حمایت میکنند تا بتوانیم آنچه مدنظر است، دنبال کنیم.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: معتقدیم تنها راه سعادت دانشآموزان، مردم و همه ما اقامه نماز اول وقت، نماز با جماعت و با کیفیت است.
سی و سومین اجلاس سراسری نماز امروز با پیام رهبر معظم انقلاب در تالار قدس حرم مطهر رضوی آغاز شد و تا عصر امروز ادامه دارد.