شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نیافتن نرخ کارمزد جایگاه داران سوخت CNG پرچم شهر تهران گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته جایگاه داران سوخت CNG پرچم واقع در محله خاوران شهر تهران با وجود گذشت حدود ۶ ماه از سال هنوز نرخ جدید کارمزد برای سال ۱۴۰۵ هنوز مشخص نشده است. این در حالی است که هزینه فعالیت آنها افزایش پیدا کرده و این مبلغ مناسب با رشد قیمت‌ها نیست و این امر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سوخت پاگ سی ان جی در خصوص کارمزد در بلاتکلیفی به سر می‌برد و همچنان با مشکلات عدیده‌ای دارد دست و پنچه نرم می‌کنند لیکن باید به این نتجیه برسیم که خرج و دخل این صنف برایش‌ی بودجه‌ای تعریف شود که از اول سال همچون دیگر صنوف کارمزد اعمال شود، اما بعد از گذشت هفت ماه وهزینه‌های جایگاهداری از اول سال افزایش یافته، هنوز جایگاه داران پرچم در محله خاوران شهر تهران بلاتکلیف هستند؛ لذا پیشنهاد میشود که جایگاهداران جهت تاخیر و مصوبه کارمزد که به مشکل بر نخورند همان بهتر که ابتدای هرسال افزایش کارمزد را داشته باشند تا بتوانند به خدمات رسانی به مردم همچون گذاشته خدمات دهی کنند. لطفا پیگیری کنید.

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